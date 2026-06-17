Lester Duque enseña la evolución del hemangioma de su hija Cala

Natalia Sette 17 JUN 2026 - 10:00h.

El exparticipante de 'La isla de las tentaciones' comparte una imagen de cómo ha evolucionado el hemangioma infaltil de su bebé de 6 meses

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Lester Duque ha reaparecido en sus ‘stories’ después de que Patri Pérez desvelara en su canal de mtmad que su hija Cala nació con un hemangioma. El que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha querido enseñar la evolución del mismo tras la preocupación generada entre sus seguidores, que han visto nacer y crecer a la bebé.

La expareja de Marta Peñate ha hecho una ronda de preguntas y respuestas a través de su perfil de Instagram. Una de las cosas que ha tenido alerta a su comunidad de fans es, sin duda, el estado de salud de su hija Cala, de 6 meses . Es por ello que el canario ha respondido sin tapujos enseñando en imágenes la evolución del hemangioma.

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Un hemangioma infantil es un tumor no canceroso que se presenta como una marca de nacimiento de color rojo brillante, pudienso ser plana o un bulto gomoso. La marca aparece al nacer o en el primer mes de vida y suele estar en la cara, el cuero cabelludo o el pecho, aunque puede salir en cualquier parte del cuerpo del niño. En el caso de Cala, su hemangioma está en el brazo.

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“Parece que la manchita que le salió a Cala al nacer está desapareciendo poco a poco con el tratamiento que le mandaron”, ha explicado el creador de contenido sobre la imagen donde se muestra el cambio. Hay muchos hemangiomas que son tan leves que no necesitan de tratamiento, en el caso de la pequeña, han tenido que tratarlo con medicamento betabloqueante en formato de gel.

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En la imágen se aprecia enormemente el cambio que ha dado la manda. En una se ve mucho más roja e hinchada, y en la otra, mucho más plana y sin ese tono intenso. “Lo tenía fatal cuando nació”, ha reconocido el canario. Por suerte, con el tratamiento ha mejorado enormemente y lo más probable es que con el paso de los meses termine por desaparecer.