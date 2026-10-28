La reflexión de Anita Williams tras el accidente de trenes en Toledo

Natalia Sette 28 OCT 2026 - 16:10h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' lanza un profundo mensaje a raíz del terrible accidente de trenes en Toledo

Anita Williams, sobre los problemas con el padre de su hijo: "Hasta que no se aclaren las cosas no voy a estar tranquila"

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Eran las 8:54 de la mañana cuando el tren AVE 2080 y el tren Iryo 6076 chocaban a la altura de Urda, Toledo. Un terrible suceso que ha dejado más de medio centenar de fallecidos y 50 heridos graves y que ha conmocionado a toda España. Anita Williams, entre otras personalidades de televisión , ha querido lanzar una reflexión y darle el pésame a las familias afectadas.

La creadora de contenido se ha sumado a otros compañeros de profesión para compartir con sus seguidores el enorme dolor que siente por lo sucedido esta misma mañana. “Tengo el corazón encogido, de verdad… Primero Adamuz, después Gélida y ahora otra vez Toledo… No sé, es que me parece horrible todo lo que está pasando”, ha comenzado escribiendo en un comunicado publicado en sus ‘stories’.

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Han pasado apenas 8 meses desde el accidente ferroviario de Adamuz, que se cobró 46 víctimas mortales. Ahora una nueva tragedia azota al país y los españoles se han volcado con los seres queridos de los afectados.

“Te subes a un tren como cualquier otro día, sin darle más vueltas, pensando en llegar a tu destino y seguir con tu vida y con los tuyos y nadie se imagina que pueda acabar así… Y es que detrás de cada persona hay una familia, gente que la espera en casa, planes que ya no se van a cumplir… Se me rompe el corazón solo de pensarlo”, ha continuado diciendo Anita emocionada.

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La influencer no puede evitar pensar en la cantidad de trenes que coge en su día a día debido a su trabajo, de hecho, ha escrito el comunicado en un tren de camino a Madrid. “Cojo muchísimos trenes al mes y no puedo evitar pensar que podría haber sido yo perfectamente. O alguien de mi familia, un amigo, cualquiera de nosotros…”, ha reflexionado.

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La creadora de contenido se ha volcado por completo con los afectados y les ha dedicado un mensaje de cariño, dándoles todo su apoyo. “Lo siento muchísimo, de verdad. No me quiero ni imaginar por lo que estarán pasando esas familias. Todo mi cariño y toda mi fuerza para ellas. Ojalá nunca tuviéramos que vivir noticias como estas…”, ha terminado diciendo con el corazón en la mano.