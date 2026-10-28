Natalia Sette 28 OCT 2026 - 12:05h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se somete a un tratamiento con láser y deja en shock a sus seguidores por cómo quedó su cara

Yuli Cagna se tatúa el labio tras realizar el Camino de Santiago junto a Lucas

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Yuli Cagna ha acudido a su clínica de confianza para realizarse un nuevo tratamiento facial. A la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ le han hecho un láser de CO₂ en la cara y el resultado ha preocupado enormemente a sus seguidores. La influencer ha explicado el motivo por el que se lo ha hecho y ha intentado tranquilizar a su comunidad.

A la novia de Lucas Mera le encanta cuidar su cara y su cuerpo y se ha realizado varios tratamientos y retoques estéticos a lo largo del tiempo. El último ha sido un láser facial de CO₂. “Espero que no se asusten, me hice un láser de CO₂, la piel se regenera completamente. Los beneficios son infinitos”, ha comenzado explicando.

Para Yuli, este tratamiento merece completamente la pena. Promete borrar manchas de sol o acné, rejuvenecer la piel, mejorar la textura y estimular el colágeno. Aunque los beneficios son muchos, el proceso es lento y tedioso. Es por ello que la propia argentina ha pedido a sus seguidores que no se asusten pues su cara está completamente roja e irritada, como si hubiera pasado muchas horas al sol.

Su comunidad virtual ha puesto el grito en el cielo, respondiendo a sus ‘stories’ con gran preocupación y sin entender por qué ha decidido someter a su piel a ese tipo de tratamientos. “Me están tratando de loca por hacerme esto en la cara, cuando vean el resultado me van a entender”, ha dicho la influencer con convicción.

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No es la primera vez que Yuli se lo hace, hace algunos años se realizó el mismo láser y le gustaron tanto los resultados que ha decidido hacérselo de nuevo. “Suelo tener muchas manchitas porque me gusta reventarme los granos, tomar el sol…”, ha dicho sobre el motivo principal de someterse al tratamiento con CO₂.

Al ver el estado de su cara, sus seguidores se han interesado sobre el post tratamiento, queriendo saber si le duele y cuánto tiempo va a estar así. “No me duele. En el momento se siente pero te ponen anestesia en crema. Hay que llevar cuidado con el sol, ponerte crema…”, ha detallado la creadora de contenido.

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Queriendo tomarse las críticas con humor, la propia Yuli se ha comparado con Freddy Krueger, el terrible asesino de niños de la película ‘Pesadilla en Elm Street’. “Por suerte ya viene Halloween”, ha terminado diciendo mostrando la realidad de su cara. Ahora, solo le queda esperar a que pasen los días y el enrojecimiento y la irritación se vayan desvaneciendo. La recuperación suele durar entre 7 y 10 días, tiempo en el que se completa la descamación y la caída de las costras finas.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ le ha prometido a sus seguidores compartir todo el proceso y sobre todo el resultado final para convencerlos de que realmente merece la pena.