Natalia Sette 29 OCT 2026 - 10:00h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ ha subido un video junto a su familia con varias indirectas hacia su expareja Álvaro

Andrea Bueno pide ayuda y se sincera sobre su problema

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Andrea Bueno vuelve a la carga contra su expareja Álvaro Álvarez. Tras su intenso cruce de indirectas en agosto después de que éste confirmara su relación con su nueva novia, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha subido un video junto a su familia admitiendo estar conociendo a un chico y lanzándole varios dardos al andaluz.

No es un secreto para nadie que la relación de Andrea y Álvaro fue turbulenta, con una ruptura llena de reproches. La propia influencer confesó que la nueva novia de ex era amiga suya y que se había sentido bastante traicionada al enterarse de la relación. Desde la separación, Andrea había permanecido soltera, hasta ahora.

La creadora de contenido ha anunciado en un video publicado en su Instagram, en el que cuenta con más de 300.000 seguidores, que está de nuevo ilusionada. Lo ha hecho junto a toda su familia, cómo si se los contara a ellos por primera vez. “Familia estoy conociendo a un chaval”, comienza diciendo.

Lo divertido viene cuando sus familiares comienzan a hacerle múltiples preguntes que más que interés por conocer al nuevo chico, parecen indirectas hacia su expareja. “Pero este ¿Es más alto que tú o también te lo vas a llegar de llavero?” o “¿Trabaja o me lo voy a tener que llevar a la obra?” o “¿Tiene coche o vas a tener tú que ser el uber?” son algunas de las cuestiones que le lanzan.

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Ella responde con sinceridad: es más alto que ella, trabaja, tiene coche, la trata bien, tiene la cabeza amueblada… Todo lo que da a entender que Álvaro no tenía o al menos así lo han entendido sus seguidores que no han tardado en reaccionar al video. “Qué manera de humillar al ex sin hablar del ex”, le ha escrito una fan acompañado de emoticonos de risa.

“Indirecta muy directa, lo han puesto fino”, ha puesto otra internauta. La gran mayoría coincide en que las preguntas de sus familiares son zascas directos a Álvaron y se ríen del ingenio que ha tenido Andrea por hacer referencia a él sin mencionar su nombre.

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De momento, el creadora de contenido no se ha pronunciado al respecto aunque conociendo sus antecedentes y cruces de indirectas, sus seguidores esperan que suban un video respuesta a sus perfiles públicos.