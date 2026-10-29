Marta Riumbau se realiza un cambio de look: “Corte y color”

Natalia Sette 29 OCT 2026 - 16:23h.

La creadora de contenido acude a su peluquería de confianza para realizarse un gran cambio de look con la llegada del otoño

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Marta Riumbau se ha puesto en manos de profesionales para realizarse un gran cambio de look. Con la llegada del otoño, a la creadora de contenido le ha apetecido cambiar de corte y color. Marta ha publicado el antes y el después y la reacción de su comunidad, en la que cuenta con más de 900.000 seguidores, no ha tardado en reaccionar.

Cada año, la exnovia de Diego Matamoros acude a su peluquería de confianza para realizarse un cambio de ‘look’ que combine a la perfección con el paso de verano a otoño. La influencer ha grabado todo el proceso desde que se sienta en el sillón del salón hasta el resultado final. “¿Es posible hacer un corte mariposa e igual el tono?”, le pregunta a su peluquero.

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Además del corte mariposa y el cambio de tono, Marta buscaba también quitarse las canas, ganar brillo y nutrición en su cabello. El cambio es radical, la influencer catalana deja atrás el pelo en una sola capa, con la raíz oscura y las puntas rubias oscuras, rastros de mechas más claras que le quedaban del cambio de color anterior.

Y pasa a tener un perfecto corte mariposa con varias capas y un tono uniforme en color castaño oscuro, mucho más cerca de su color natural. “Aquí está mi ‘reset’ anual de corte y color”, ha escrito junto al video donde muestra el antes y después. Marta no ha podido salir más encantada de la peluquería. “Perdona pero ¿Este pelazo es mío?”, ha comentado divertida.

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Sus seguidores no han tardado en reaccionar al cambio. “Tan bella”, le ha escrito Laura Escanes. “Tienes un pelazo precioso, una melena muy bonita y cuidada” o “Te queda genial Marta! Me encanta” son otros de los mensajes que le han dejado sus fans.

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El resultado final ha tenido también algún que otro detractor. Desde los que opinan que debería cortarse más la melena, hasta aquellos que piensan que estaba mucho más guapa con el color “tipo surfero”. Hay incluso una seguidora que piensa que el color oscuro no le favorece, pues le endurece mucho los rasgos.