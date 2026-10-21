Marta Riumbau cuenta la curiosa historia de cómo conoció a su novio

Natalia Sette 21 OCT 2026 - 15:28h.

La creadora de contenido y su chico han compartido con sus seguidores la tierna historia de cómo comenzó su relación

Marta Riumbau, preocupada al tener que separarse de su hija: “Tengo un nudo en la garganta”

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Marta Riumbau continúa viviendo una de las etapas más especiales de su vida personal y profesional. Tras presentar oficialmente en mayo a su novio Álex, la influencer catalana ha querido dar un paso más allá y desvelar la bonita y curiosa historia de amor de cómo conoció a su chico.

Para nadie es un secreto que la creadora de contenido lleva años apasionada por el universo del interiorismo y la decoración, compartiendo multitud de proyectos de reforma en sus redes sociales . Un ‘hobby’ que se ha convertido en el pilar fundamental de su relación, ya que la pareja comparte la fascinación por la arquitectura y el diseño.

A través de un vídeo publicado en su Instagram, la catalana y su chico han rememorado su primer encuentro. “Todo empezó en la notaría, cuando fui a firmar la escritura de la casa”, ha comenzado relatando Marta sobre aquel importante día. Por su parte, Álex ha admitido la inmensa conexión que sintió desde el principio.

“No nos habíamos visto nunca y aun así nos reconocimos. Nos sentamos a escriturar la venta de la casa, me puse nervioso y eso que yo nunca me pongo nervioso con esas cosas”, ha admitido divertido. El novio de la influencer ha confesado los trucos que utilizó para disimular la atracción instantánea que sintió hacia ella durante ese primer encuentro.

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“Intenté centrarme en algo, fingir revisar la escritura y me puse a jugar con Julieta para disimular los nervios”, ha revelado con ternura. Aquella reunión dio paso a una conversación fluida e ininterrumpida. “En ese momento nos dimos los teléfonos, sabía que me escribiría ese mismo día. Después estuvimos una semana pegados al móvil y nunca más dejamos de hablar”, ha explicado con sinceridad Marta.

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La exnovia de Diego Matamoros le pidió ayuda profesional para la reforma de su nuevo hogar. En el vídeo, Álex ha contado que dejó su carrera como abogado para dedicarse por completo a su trabajo en una constructora. Al empezar a diseñar y buscar materiales juntos, Álex se dio cuenta que trabajaban en sintonía: “Nos dimos cuenta de que formábamos un buen equipo”.

Además, en otro video publicado poco después, Marta ha recordado un tierno detalle de aquellos primeros días tras la firma. La constructora de Álex le puso una alarma provisional en la casa hasta la instalación definitiva. Para desactivarla cada vez que ella entraba, él le pidió que le escribiera. El día que iban a retirarla, él se presentó personalmente en la propiedad sin ser necesario.

Aquel gesto permitió que pasaran más de tres horas charlando sin parar. “A partir de ahí fue todo muy fluido, como si tuviera que pasar”, ha concluido la catalana con una sonrisa. Tan buena es la sintonía laboral y personal que la pareja ha decidido dar el salto empresarial creando un proyecto común llamado ‘Casa Lar Estudio’, encargado de la construcción de la mano de él y del interiorismo de la mano de ella.