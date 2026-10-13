La cama nicho de princesa que Marta Riumbau le ha hecho a su hija con ayuda de su novio

Natalia Sette 13 OCT 2026 - 10:00h.

La influencer se ha embarcado en uno de sus proyectos más especiales, consiguiendo una cama de ensueño para su pequeña

Marta Riumbau posa por primera vez con su novio y desvela su identidad

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Marta Riumbau continúa inmersa en la transformación de la vivienda a la que se mudó hace unos meses. Tras aquel esperado 'house tour' en el que avanzaba sus ambiciosos planes de obra, la influencer ha dejado a sus seguidores sin palabras al mostrar el espectacular resultado del proyecto más especial de toda la casa: la cama nicho de princesa para Julieta, hecha mano a mano con su pareja.

La creadora de contenido ha decidido documentar todo el proceso para enseñar cómo convirtió una pared vacía en un auténtico sueño hecho realidad. “Así es como hicimos este sueño de cama nicho en forma de carroza digna de un cuento de hadas para Julieta”, ha dicho con emoción en un vídeo publicado en su perfil de Instagram, mostrando el paso a paso de la obra.

Lejos de resultar una tarea sencilla, la pareja tuvo que superar varios contratiempos iniciales durante el proceso de instalación. “Primero pusimos el papel pintado, que nos llevó un día y un calambrazo. Seguimos con las mediciones y colocar canales y montantes”, ha explicado la catalana sobre la estructura de la pared, reconociendo entre risas que tuvieron que repetirlo varias veces hasta que quedara perfecto.

Una vez superado esto con alguna que otra dificultad, la pareja continuó con la mejor parte: la decoración. “Colocamos las placas de pladur y solo faltaba la parte más divertida: colocar las molduras, pintar, decorar, y darle la forma de calabaza digna de un cuento de hadas”, ha detallado.

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El resultado final es sencillamente mágico. Donde antes solo había una pared lisa en tonos neutros y un cable colgando del techo, ahora hay una cama enmarcada dentro de un nicho ovalado con la silueta de una carroza de Cenicienta. El espacio incluye cortinas de tela rosa, papel pintado estampado de lunares en el interior, molduras circulares a modo de ruedas en la parte inferior y una imponente lámpara de tela con flecos que complementa la cálida estética del cuarto.

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La recompensa a tantas horas de trabajo llegó con la reacción de la protagonista de la casa al descubrir su nuevo dormitorio. “La cara de Julieta al verlo fue lo más bonito del mundo. Lo hicimos porque nadie nos dijo que no podíamos”, ha reflexionado la influencer, feliz de haberlo hecho por su pequeña, “No puedo estar más orgullosa de este proyecto”, ha terminado diciendo.