Edi Insua, de 'Gran Hermano', se sincera sobre su operación de ginecomastia: “Cualquier operación supone un riesgo”
El exconcursante de 'Gran Hermano' responde a todas las dudas de sus seguidores sobre su ginecomastia
Edi Insua se somete a una terapia EMDR para superar sus inseguridades
Edi Insua ha dado un paso definitivo para dejar atrás un complejo que arrastraba desde su adolescencia. El que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ se sometió en marzo a una intervención quirúrgica para poner fin a la ginecomastia, un problema con el que llevaba lidiando muchos años. Ahora, el influencer ha respondido con total sinceridad a las preguntas de sus seguidores.
El gallego ingresaba en el quirófano a las nueve de la mañana y salía a las dos de la tarde tras una operación que definió como algo que llevaba esperando toda la vida. La ginecomastia consiste en el aumento del tejido de las glándulas mamarias en los hombres, una condición que el influencer comenzó a notar tras sufrir un cambio físico radical a los 16 años al perder mucho peso.
Tras guardar el asunto en secreto durante años, el creador de contenido ha querido resolver las dudas de sus seguidores mediante una ronda de preguntas y respuestas. El gallego ha confirmado que todo salió bien a nivel físico y sensorial: “Mantengo la sensibilidad en los pezones como antes”, ha asegurado con alivio. Sobre el proceso de recuperación, ha detallado los días que tardó antes de retomar su rutina habitual.
“Tardé en volver al trabajo un mes, siempre con cuidado y preguntando al doctor. A partir de los 15 días empecé a correr”, ha explicado. Además, ha hablado sobre la excelente evolución de su piel a pesar de no haber cumplido estrictamente con las recomendaciones médicas posteriores. “Me ha quedado muy poca cicatriz y eso que no seguí a rajatabla lo que me dijo el doctor porque me fui a la playa y me puse al sol”, ha confesado con total sinceridad.
En cuanto al sufrimiento durante el proceso, el novio de Violeta Crespo ha querido tranquilizar a quienes estén pensando en pasar por quirófano por este motivo. “De dolor no sentí nada, solo una ligera quemazón al despertar de la operación”, ha reconocido. Eso sí, ha admitido que el postoperatorio tuvo sus pequeños inconvenientes. Cuenta que lo más incómodo fue llevar la faja compresiva, verse obligado a dormir boca arriba durante varias semanas y soportar los molestos drenajes de los primeros días.
El influencer no puede estar más feliz por haber dado el paso de pasar por fin por quirófano para solucionar su mayor complejo. Aunque ha reconocido que “toda operación tiene sus riesgos”, para él ha merecido completamente la pena. Además, ha agradecido a su doctor el haber siempre contestado a sus dudas y transmitirle confianza.