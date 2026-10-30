Lola Ortiz hace el Camino de Santiago de Gran Canaria por tercera vez

Natalia Sette 30 OCT 2026 - 12:50h.

La exconcursante de 'Supervivientes All Stars' se aventura por tercera vez a hacer el Camino de Santiago de Gran Canaria sola y enseña sus esenciales

La gran terraza de la casa de Lola Ortiz en Gran Canaria: salón chill out, comedor de estilo tropical y vistas panorámicas

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Lola Ortiz ha sorprendido a todos sus seguidores anunciando que hará por tercera vez el Camino de Santiago de Gran Canaria. La que fuera concursante de ‘Supervivientes All Stars’ se embarca en una nueva aventura y ha compartido con todos los imprescindibles de este complicado viaje.

Aunque sea difícil de creer, en la isla de Gran Canaria existe una ruta del Camino de Santiago. Según la tradición, en el siglo XV unos marineros gallegos sobrevivieron a un fuerte temporal y cómo agradecimiento, subieron una imagen de Santiago desde Maspalomas hasta los altos de Tirajana para hacerle una ermita.

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Estos marineros, para llegar hasta allí, usaron los caminos que los pastores canarios recorrían en busca de pastos. Hoy ese trazado se conoce como Camino o Ruta de la Plata y aunque no hay datos oficiales, se estima que lo recorren alrededor de 10.000 personas al año. “La ruta sale desde Maspalomas hasta Gáldar y son unos 66 km con un desnivel de 2300 metros”, ha explicado Lola, entusiasmada por intentarlo una vez más.

La ruta consta de 3 etapas y Lola pretende hacerlo por tanto en 3 días:

Etapa 1: Maspalomas – Tunte (28 km).

Maspalomas – Tunte (28 km). Etapa 2: Tunte – Cruz de Tejeda (17 km), con una posible variante entre El Garañón y el pueblo de Tejeda.

Tunte – Cruz de Tejeda (17 km), con una posible variante entre El Garañón y el pueblo de Tejeda. Etapa 3: Cruz de Tejeda – Gáldar (21 km).

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“Esta es la tercera vez que lo empiezo. La primera lo conseguí, fue durísimo pero iba acompañada. La segunda vez fui sola pero solo conseguí hacer la primera ruta porque me lesioné, me doblé un tobillo”, ha detallado la influencer. Tras la aventura extrema que supuso ‘Supervivientes All Stars’, la canaria se quedó con ganas de más y está deseando completar el Camino.

La creadora de contenido ha enseñado todo lo que llevará en su mochila para completarlo. Deportivas, sandalias, un polar, un cortavientos, tres mallas, cuatro camisetas finitas, 6 pares de calcetines, una linterna frontal, una batería externa, un chubasquero… así como medicinas, barritas y una aguja por si le salen ampollas.

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Lola está decidida a completarlo sola y espera no tener ningún incidente cómo le pasó la segunda vez que lo empezó. La de Fuerteventura compartirá cada etapa con su comunidad, que no ha dudado en mostrarle su apoyo con comentarios de ánimo y cariño. "Ese camino lo tiene hecho, tu puedesss", "Claro que si lo vas a conseguir y con creces!!!" o "A por ello...dale duro y celebra la llegada" son algunos de los bonitos mensajes que ha recibido.