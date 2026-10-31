Inma Campano toma una drástica decisión tras llegar a una situación límite

Natalia Sette 31 OCT 2026 - 12:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' no puede más con la situación que está viviendo y toma una decisión radical que espera que sus fans entiendan

Inma Campano recibe amenazas de muerte por denunciar el estado de un caballo de coche

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Inma Campano atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. Después de tener que salir a defenderse de gravísimas acusaciones que la vinculaban con el síndrome de Munchausen por poderes por su labor rescatando animales, la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha tomado una drástica decisión tras llegar a una situación límite.

No es un secreto para nadie que la influencer sevillana se desvive en cuerpo y alma por los animales. Todo su contenido gira en torno a cómo cuida a sus mascotas enfermas y a ayudar a animales abandonados para que encuentren un hogar. Ahora, ha reaparecido en sus ‘stories’ completamente sobrepasada por el aluvión de críticas y exigencias que recibe a diario.

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Afectada hasta el extremo, la joven ha anunciado el cierre temporal de su bandeja de mensajes directo en mi Instagram. “Por mi salud mental, NO voy a entrar a leer mensajes privados. Aunque NO publique todo lo que hago, dedico MUCHÍSIMO tiempo TRAS CÁMARA a ayudar a los animales”, ha comenzado diciendo con firmeza.

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La andaluza ha querido dejar claro que aunque ponga todo su esfuerzo a la hora de rescatar animales, no puede llegar a todo lo que llegaría una gran asociación. “Soy una SOLA persona, NO una protectora. Vivo en un piso con muchos animales y no tengo espacio, tiempo ni capacidad para asumir TODOS los casos que me llegan”, ha dicho completamente desesperada.

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La creadora de contenido ha expuesto la inmensa presión a la que es sometida por parte de algunos usuarios: “Sé que muchas personas me escriben buscando ayuda (me llegan más de 100 casos al día pidiéndome ayuda) pero también hay quienes me pasan un caso y se desentienden, esperando que YO vaya SOLA, recoja al animal y me haga responsable de TODO”.

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Para Inma, la falta de empatía y la gran exigencia por parte de su público están resultando inasumibles y muy dañinas para su salud mental. “Yo NOO dejo atrás a un animal que encuentro, pero no puedo acudir a TODOSSS los que encuentran los demás!! Y recibir insultos o reproches por no llegar a todo es profundamente INJUSTO”, ha dicho indignada.

Esta situación insostenible ha terminado por desgastar gravemente su salud física y mental en las últimas semanas. “Llevo días llorando, con ataques de ansiedad y sintiendo una impotencia enorme por los animales a los que NO puedo ayudar, es imposible presentarte en 100 lugares diarios, los cuales mucha de la gente que me los pasa NO HACE NADA. Esto me está afectando demasiado y necesito poner un límite. Espero que lo entendáis”, ha pedido entre lágrimas.

Para evidenciar la falta de apoyo real que existe tras la pantalla, Inma ha recordado el amargo caso de una gatita que encontró abandonada en la carretera. “¿Y os acordáis de Rayita? JAMÁS encontró casa tampoco.... Por mucha difusión que hago a veces y demás, como podéis ver, tener seguidores no sirve de mucho”, ha lamentado con pena.

La falta de adopciones e implicación de la gente ha supuesto un duro golpe para ella que utiliza sus redes precisamente como un altavoz para estos casos. La influencer no dejará de ayudar a animales indefensos pero debe dejar de atender cada petición que le llega antes de llegar a colapsar.