Puri Ruiz 31 OCT 2026 - 08:00h.

De su primer título a su formación académica y carrera elegidas: estas son las semejanzas entre el rey y su hija en su trayectoria vital y dinástica

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Poco después de protagonizar la última edición de los premios Princesa de Asturias, tras los cuales su padre tuvo que ser sometido a una operación de cataratas, Leonor de Borbón cumple 21 años. Hasta 1978, la mayoría de edad en nuestro país se alcanzaba a los 21: entonces, Juan Carlos I apenas había iniciado su primera etapa como monarca y Felipe VI era un niño de 10. Son muchas las semejanzas entre el actual jefe de Estado y su hija en su trayectoria vital y dinástica, pero también hay diferencias, como vamos a ver.

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El primer título de Felipe y de Leonor no fue el de príncipes

En España, los hijos del rey que no son herederos de la corona o los hijos del príncipe heredero son infantes. Felipe era, al igual que sus hermanas, infante mientras Juan Carlos fue príncipe. Una vez ascendió al trono en 1975, Felipe recibió automáticamente el título de Príncipe de Asturias. Tenía 7 años. Leonor alcanzó esa distinción un año más tarde que su padre, con 8, cuando su abuelo abdicó en Felipe. Su hermana, como las hermanas del rey, continúan siendo infantas. Hay una diferencia mayor entre uno y otra: mientras que Felipe VI vivió ese cambio de régimen de la dictadura a la monarquía parlamentaria, con todo lo que ello conlleva, Leonor ha nacido y se ha criado bajo una democracia consolidada.

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Se da la circunstancia de que la Constitución no ha cambiado en cuanto a su preferencia del varón sobre la mujer para ascender al trono, motivo por el que fue Felipe, el menor de los hermanos, el que ha sido coronado rey; en el caso de Leonor, al carecer de hermanos varones, no ha sido desplazada en la línea de sucesión, como sí sucedió con Elena, y juró a los 18 una Constitución en la que el hombre sigue disfrutando de dicho privilegio. Ambos, padre e hija, juraron la Constitución en su mayoría de edad y bandera un año antes, a los 17, en la Academia Militar de Zaragoza.

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Presencia institucional y formación académica

Como su padre, Leonor tenía 13 años cuando dio su primer discurso en los Princesa de Asturias. Estaba visiblemente nerviosa y miraba cómplice a sus padres. En su caso, contaba con el apoyo de una madre que fue periodista, cuya trayectoria profesional sin duda habrá sido de ayuda para su primogénita a la hora de hablar de cara al público.

Son muchas otras las similitudes entre ambos en lo que se refiere a su formación: educación secundaria parte en España y parte en el extranjero (solo que Felipe hizo un solo curso, el equivalente hoy a 2º de Bachillerato, en Canadá, y Leonor cursó el Bachillerato completo en Gales); formación militar antes de ingresar en la universidad y estudios universitarios en un centro público de Madrid.

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Las carreras elegidas y la seguridad en torno a ellos

Aquí sí se dan algunas diferencias importantes, tanto por los grados escogidos como por la universidad en la que se han formado e incluso por las medidas de seguridad de uno y otro. Felipe acudió a la Universidad Autónoma de Madrid, en la que cursó Derecho y algunas asignaturas de Ciencias Económicas. Leonor, Ciencias Políticas en la Carlos III, también de Madrid, si bien esta última se ubica en la provincia y no en la capital, en el municipio de Getafe.

Hay otros factores interesantes que los distinguen: Felipe acudía conduciendo su propio coche, un Lancia Delta blanco, y tenía su plaza de aparcamiento reservada dentro del campus. Leonor, sin embargo, no conduce hasta la universidad, sino que lleva chófer. El hoy rey acudió en su primer día con un jersey de cuello a la caja de color granate y camisa blanca debajo, pantalones de estilo casual en color verde caqui y castellanos; Leonor lo hizo con camisa blanca, vaqueros y deportivas. Por supuesto, ambos lo hacen rodeados de importantes medidas de seguridad, algo especialmente destacable en el caso de Felipe VI.

En este punto hay que mencionar que el rey acudía a la universidad en años en los que ETA estaba especialmente activa, y donde la violencia y los atentados terroristas eran constantes. ‘El Debate’ cuenta que dos guardias civiles se matricularon como alumnos para estar con él en clase (quienes, por cierto, lograron terminar la carrera). En el aparcamiento le esperaban dos guardaespaldas, que velaban por su protección junto a un pastor alemán, tal como recuerdan en la web de RTVE. No era una cuestión baladí: solo tres años después de terminar su carrera, en 1996, en esa misma universidad ETA asesinaba al ex presidente del Tribunal Constitucional Francisco Tomás y Valiente.

Por el contrario, Leonor tiene una exposición mediática mucho mayor de la que tuvo su padre, que vivió una etapa universitaria anterior a la llegada de las redes sociales; en su caso, y si bien está restringido el uso de móviles, la posibilidad de difundir imágenes suyas en el recinto universitario sin su consentimiento es mucho mayor.