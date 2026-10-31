Equipo Outdoor 31 OCT 2026 - 14:25h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' preocupa al compartir una imagen desde el hospital tras sufrir un revés de salud

Patricia Pérez, al límite tras ser víctima de una estafa a pocas horas del bautizo de su hija en común con Lester Duque: "Me va a dar algo"

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Patricia Pérez y Lester Duque han vivido unos años de muchos cambios personales. Desde que se conocieron en 'La isla de las tentaciones' la pareja ha pasado por diferentes momentos en su relación, ha formado una familia con sus dos hijos, Cala y Río, y han puesto en marcha grandes proyectos profesionales, como la reforma integral de su casa.

A través de sus redes sociales, ambos han ido compartiendo con su comunidad de seguidores algunos de los momentos más importantes de su vida, entre los que se encuentran los avances en la reforma de su vivienda, así como otros episodios más complicados que han tenido que afrontar, como es el de la preocupación por el hemangioma infantil que le diagnosticaron a su hija Cala.

Esta madrugada, la creadora de contenido ha preocupado a sus seguidores al compartir varias imágenes desde el hospital, donde se encuentra ingresada, recibiendo atención médica, tras sufrir un fuerte malestar por el que se ha visto obligada a acudir a urgencias. Ha sido la propia Patricia Pérez la que ha explicado cómo se encuentra y qué es lo que le ha pasado.

El susto de Patricia Pérez: ingresada en el hospital por vómitos y diarrea

A través de sus 'stories' de Instagram, Patricia Pérez ha compartido una imagen, en la que aparecía con una vía intravenosa, donde ha relatado los detalles del revés de salud que ha sufrido y cómo se ha encontrado durante las últimas horas: "Al final me ha tocado venir al hospital. Os prometo que hacía años que no me encontraba así de mal. Sigo con vómitos y diarrea sin parar".

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Según ha contado la propia influencer, ha estado varias horas con un fuerte malestar. Una situación que ha descrito como especialmente complicada, ya que ha reconocido que llevaba mucho tiempo sin encontrarse en unas condiciones similares. "Pues nada chicos... menudo cuadro es estar así de mal".

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También ha querido agradecer el trato que ha recibido por parte de las enfermeras y ha lanzado un importante mensaje a favor de la sanidad pública: "Solo quería agradecer a las enfermeras de urgencias del Hospital General de Lanzarote por su entrega y vocación. En especial a Nara, que me ha atendido, porque es un amor de persona y me ha cuidado todo el día. Que importante es la sanidad pública y que importante es que haya personas con tanta vocación y amor a su trabajo".