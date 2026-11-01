La influencer llegó a Bali para disfrutar de una semana de descanso pero su viaje dio un giro inesperado

Lo primero que sintió fue un dolor intenso de cabeza que le impedía levantarse de la cama

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La influencer australiana, Khiana Smith, permanece ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un hospital de Bali. La joven de 23 años tiene una grave infección cerebral que ha puesto en peligro su vida durante las vacaciones. Todo empezó después de pasar dos semanas viajando por Europa. La influencer llegó a Bali para disfrutar de una semana de descanso pero su viaje dio un giro inesperado al comenzar a sufrir síntomas extraños.

Según ha contado la propia influencer al medio australiano 'News.com.au', lo primero que sintió fue un dolor intenso de cabeza que "le impedía levantarse de la cama". Después, empezó a tener mareos, problemas para hablar, visión borrosa y una gran sensibilidad a la luz. En ese momento, la joven decidió acudir al hospital.

Le diagnosticaron una meningitis bacteriana y viral

Los médicos le diagnosticaron meningitis bacteriana y viral, y durante su estancia ingresada, se contagió de neumonía y tuvo líquido en los pulmones. De momento, los sanitarios desconocen el origen de la infección pero consideran varias posibilidades como la exposición al agua contaminada, alimentos en mal estado, o el contacto con otra persona infectada.

Con el paso de los días, los síntomas empezaron a empeorar y la creadora de contenido tuvo que ser trasladada de urgencia al Hospital Internacional de Bali para recibir un tratamiento. Su madre, Cass Smith, se cogió un vuelo inmediatamente a Indonesia en cuanto se enteró de la noticia.

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"No hay nada más aterrador que saber que tu hija está luchando por su vida en un país extranjero", lamentó la progenitora de la influencer. Su madre aseguró que la rápida actuación de los sanitarios "probablemente le salvaron la vida a su hija".

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Las graves secuelas de la enfermedad

Pero la enfermedad le ha dejado graves secuelas. La influencer afirma que tiene dificultades para recordar acontecimientos y mantener conversaciones. Sus familiares tienen la esperanza de que estos problemas sean temporales a causa de la enfermedad.

Smith todavía no puede regresar a Australia por la inflamación cerebral y los riesgos asociados a la presión durante el vuelo. Aunque, si evoluciona favorablemente, podría viajar dentro de una semana para seguir con su proceso de recuperación en su casa ubicada en Gold Coast.