Iván Faor, influencer de contenido deportivo, se rompe al hablar de la muerte de su madre: "Hemos vivido sabiendo cómo iba a terminar"
El creador de contenido ha contado que su madre ha fallecido dos años después de que le detectaran un cáncer muy agresivo
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Iván Faor, creador de contenido deportivo que acumula dos millones de seguidores entre las redes sociales TikTok e Instagram, se ha abierto en canal para compartir cómo ha vivido los últimos años tras el diagnóstico de cáncer a su madre y sobre su fallecimiento hace unos días.
"Me ha costado mucho hacer este vídeo", adelanta. En esta ocasión, el influencer no se ha puesto delante de la cámara para hablar como de costumbre sobre la actualidad deportiva, como puede ser la reciente gala del Balón de Oro y el clásico. "El fútbol ahora mismo me da absolutamente igual", añade visiblemente emocionado.
Iván ha contado que a su madre, quien él describe como una mujer "saludable, deportista, y sobre todo, muy joven", hace dos años le detectaron un glioblastoma en grado cuatro, "el tumor cerebral más agresivo que hay".
"Desde entonces hemos vivido sabiendo cómo iba a terminar", cuenta. Faor ya perdió a su padre también, no por cáncer, pero "se fue de un día para otro". "No sabría deciros que es más difícil porque convivir con esta situación durante tanto tiempo cada día es algo que me ha superado".
También ha respondido a aquellos seguidores que durante este tiempo le han preguntando si le ocurría algo y le han comentado sobre especto físico visiblemente más delgado. "Llevo dos años con un nudo en el estómago por vivir cada día con esta situación. De ver como iba dejando de ser ella, perdiendo todas sus capacidades, hasta el punto de ser una persona totalmente dependiente. Lo emocional siempre me ha afectado de esta manera, se me crea un nudo y no me entra ni un baso de agua", explica.
Sobre tener que seguir haciendo contenido mientras convivía con la enfermedad de su madre dice que "ha sido muy complicado". "Muchos días he pensado que desearía dedicarme a otra cosa, en cualquier trabajo en el que no tuviera que pensar ni hablarle a una cámara".
"En general ha sido difícil disfrutar de todas esas cosas que me gustaban hacer, y aun así siento paz y una satisfacción muy grande... aunque esto me ha hecho polvo y llevo mucho desgaste mental, no hemos estado tan unidos en toda nuestra vida. No me he separado de ella ni un segundo, he querido exprimir al máximo, hasta el último momento, para asegurarme que cada día se levantaba con ilusión y se acostaba tranquila. Ella me lo ha dado siempre todo y yo se lo debía".
En cuanto a cómo asumirá este momento, cuenta que ahora "le toca pasar página", resetear y empezar de cero. "Tengo que volver a los videos aunque no me apetezca, porque al fin y al cabo es mi trabajo y me viene bien estar distraído".
También ha reflexionado sobre nuestro estilo de vida: "Vivimos damos por hecho que nos vamos a levantar mañana".