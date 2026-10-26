Claudia Barraso 26 OCT 2026 - 16:30h.

La influencer de 21 años llevaba luchando un tiempo contra un cáncer raro por el que tendría que haber recibido cientos de sesiones de quimio

Los pacientes y expertos en cáncer de páncreas reclaman agilizar el acceso a un tratamiento que podría duplicarles la esperanza de vida

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Anouk Deschamps, una influencer de 21 años, ha fallecido a causa de un cáncer raro, un sarcoma CIC-DUX4. Según han confirmado sus propios familiares a través de su cuenta de Instagram, la joven murió durante la noche del pasado jueves a viernes “rodeada de su familia y amigos hasta el final, se fue en paz, sin sufrimiento y tranquila”.

La joven que una vez soñó con convertirse en médico para aliviar el sufrimiento de los demás, ha fallecido de un cáncer raro que le fue diagnosticado hace un tiempo y por el que tenía que haber recibido más de 300 horas de quimioterapia, según contó ella misma en su última publicación.

“Hace un año, fue diagnosticada con cáncer agresivo, grave y raro, pero se ha mantenido positiva, con la ambición de encontrar lo que la curaría. Ella ha sufrido quimioterapia, las dificultades, los efectos secundarios, mientras siempre mantiene una sonrisa y un entusiasmo por la vida”, decían en el comunicado publicado en su perfil de Instagram.

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Su lucha por impulsar la investigación en la lucha contra el cáncer

Además, también han querido agradecer a todos sus seguidores el apoyo que recibió la influencer durante la enfermedad a través de redes sociales: “Le encantó responder a los comentarios y dar a todos la oportunidad de compartir su lucha”, como lo hacía ella abiertamente.

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Ella permitió, además de dar visibilidad a la lucha del cáncer, dar un empujón a la investigación de enfermedades raras, ya que su tumor no era uno común, sino que era algo desconocido en el mundo de la medicina, pero “ella fue capaz de mostrarles que uno puede vivir a pesar de la enfermedad”.

A pesar de su fallecimiento, su familia ha querido seguir con el legado que ella deja, que es continuar con la investigación en la lucha contra el cáncer y contra las enfermedades raras. “Hoy, Anouk está en paz, y sigue viviendo a través de nosotros. Disfruta cada momento y todos los momentos alegres que la vida te ofrece”.

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Su tipo de cáncer

En un vídeo publicado por la propia influencer explicó que su cáncer era un tipo de sarcoma muy raro. “Tras varios exámenes y una operación para extirpar un bulto en el cuello, me dijeron que tenía cáncer, además, uno que era raro y agresivo, muy poco conocido por médicos e investigadores”.

Como confirmó la joven, “es un tumor raro y agresivo de tejido blando que afecta principalmente a adultos jóvenes”. De hecho, según una investigación publicada en ‘The American Jorunal of Surgical Pathology’, y recoge el medio ‘Le Parisien’, solo existen 115 casos diagnosticados en el mundo y la edad media de personas con esta enfermedad es de 32 años.

Es un tipo de cáncer que se caracteriza por su agresividad y por su capacidad para extenderse por otras partes del cuerpo, especialmente a los pulmones. El tratamiento que existe actualmente consta de muchas sesiones de quimioterapia, cirugía para extirpar el principal tumor e incluso algunas sesiones de radioterapia, dependiendo de la localización y la etapa en la que esté el cáncer.