Lorena Romera 03 NOV 2026 - 16:48h.

La periodista hace frente a las críticas que recibe por su relación con Carlos Sánchez, ex de Luján Argüelles

Alexia Rivas destapa su conflicto con Anabel Pantoja por su relación con Omar Sánchez: "Me hizo la vida imposible"

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Alexia Rivas ha decidido no callarse ante las opiniones sobre su vida sentimental. La colaboradora de televisión ha vuelto a plantar cara a los prejuicios de sus seguidores publicando un vídeo en el que escenifica, en clave de humor, las críticas más frecuentes que recibe por la diferencia de edad que existe entre ella y su pareja, Carlos Sánchez, 19 años mayor que ella.

A través de esta recreación, la que fuera concursante de 'Supervivientes' contesta una de las opiniones más repetidas. Ante el clásico comentario de que su pareja podría ser su padre, la de Ponferrada contesta tajante pero entre risas que sí, que podría serlo, pero que también ha tenido parejas que podrían ser sus hijos. "Lo digo por la mentalidad", señala con ironía.

Cuando le reprochan la diferencia de edad, la colaboradora responde lanzando un dardo a la apariencia física de quienes opinan: "Hijo, tu aparentas entre 90 y la muerte". Cansada de leer mensajes sobre si no preferiría estar con alguien "más joven" siendo ella "tan mona", la televisiva ha zanjado que lo que quiere es ser feliz: "Si soy feliz con alguien de 50, más que con uno de 30, pues oye".

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Para terminar, Alexia Rivas ha desmontado las teorías sobre un posible interés económico, devolviendo el golpe de los que intentan criticarla apuntando directamente a temas monetarios: "Ah, que tú estarías con alguien por dinero. Eso dice más de ti que de mí", responde a estos usuarios.

La historia de amor de Alexia Rivas y Carlos Sánchez

Su romance se hizo público el pasado mes de abril, cuando salieron a la luz unas fotografías de la pareja en la portada de una conocida revista del corazón. Desde el primer instante, la colaboradora reaccionó con total naturalidad al confirmarse que su nueva pareja era Carlos Sánchez, conocido también por ser expareja de Luján Argüelles.

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Desde que comenzaron su noviazgo a principios de año, la comunicadora ha dejado claro que la diferencia de edad nunca ha sido un obstáculo entre ellos. Como ella misma ha declarado públicamente al hablar de su relación, respeta su pasado, pero lo único que le importa es él y la felicidad que siente a su lado. Con este nuevo gesto, Alexia Rivas reafirma que está muy enamorada.