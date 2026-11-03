Carlos Otero 03 NOV 2026 - 09:00h.

El padre de Arkano reparaba televisiones y en la crisis económica del 2008 fue desahuciado de su casa

Así es la casa de Arkano: minimalista y llena de recuerdos personales

Compartir







El rapero Arkano está afrontando las dificultades que supone participar en un formato tan extremo como ‘Supervivientes All Stars’. Su capacidad para resistir las adversidades viene de lejos: a lo largo de su vida ha tenido que lidiar con momentos muy complejos que han forjado su carácter. Repasamos algunos de los capítulos más difíciles de la vida de Guillermo Rodríguez Godínez, nombre real del artista.

Desahuciaron a su padre y vivió en un taller clandestino

En una entrevista con el youtuber Jordi Wild, Arkano explicó que procede de una familia obrera que pasó graves penurias económicas. En concreto, recordó cómo, tras el desahucio de su padre, se instalaron en un taller de reparaciones que no tenía ventanas. “Mi padre reparaba televisiones y estábamos en un sitio que no tenía cédula de habitabilidad, por eso salíamos y entrábamos a escondidas”, explicaba. Este fue uno de los episodios más duros de su niñez: “Hablar de esta época me costó mucho trabajo durante demasiado tiempo”, declaró en otra ocasión.

Una infancia marcada por la introversión y el acoso escolar

Aunque ahora destaca por su facilidad de palabra y su encanto natural, Arkano fue un niño muy introvertido y con numerosos complejos. “Era un chaval con sobrepeso, introvertido, con acné... y un apasionado del rap”, contaba en la presentación de la autobiografía que escribió hace una década. Sus años escolares no fueron sencillos debido al acoso escolar del que fue víctima. El artista describe aquella experiencia como “horrible” y cuenta que le hizo “sentirse solo”. Sin embargo, también afirma que le dio fuerzas para luchar contra las adversidades y salir adelante.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Aceptación de su bisexualidad

Arkano también ha recorrido un camino de autoconocimiento y aceptación de su orientación sexual. Desde hace tiempo se identifica públicamente como bisexual, aunque ese proceso no ha sido sencillo para él. Además, ha sufrido episodios de homofobia, con insultos y ataques incluso antes de hablar públicamente sobre su orientación. Según señala, el mundo de las batallas de gallos sigue siendo un entorno muy “machito”, en el que la homosexualidad se utiliza como motivo de ataque o insulto.

Fluctuaciones de peso

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Los cambios de peso han sido otro de los desafíos de Arkano. Durante su adolescencia y primera juventud tuvo problemas de sobrepeso. Desde entonces, ha experimentado fluctuaciones de peso. La salud alimentaria siempre ha sido importante para el concursante de ‘Supervivientes’, que asegura seguir dietas bajo control médico. "Lo hago por encontrarme mejor conmigo mismo, no por estética", explicó en un vídeo que no tardó en hacerse viral. “El deporte siempre me ha venido muy bien a nivel mental, pero si luego tienes malos hábitos, como que no”, declaró.

Problemas de alcoholismo

Arkano recuerda con nitidez el momento en que tomó la decisión de dejar atrás su adicción al alcohol. Volvía a casa después de una fiesta con quien entonces era su pareja y se sentía "hundido, sucio y hecho una mierda", según relata. Aquella noche lloró mucho y tuvo la sensación de haber tocado fondo. A la mañana siguiente tomó una decisión: dejar el alcohol y hacerlo público. Decidió compartir el proceso en las redes sociales para reforzar su compromiso. Aunque tuvo algunas recaídas, asegura que lleva mucho tiempo sin consumir alcohol. "Antes creía que dominaba el consumo, pero en realidad el alcohol me dominaba a mí", reconoce.