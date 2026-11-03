Natalia Sette 03 NOV 2026 - 18:44h.

La exconcursante de 'Supervivientes' muestra cómo tiene la herida que se hizo montando en bicicleta por el monte

Maica Benedicto comparte el resultado de sus análisis: "Antes de ir a 'Supervivientes' me detectaron un nódulo"

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Maica Benedicto compagina su sólida relación con el empresario Juan Faro y sus constantes viajes a Ibiza con su trabajo como creadora de contenido. Desde su salto a la fama tras su paso por ‘Gran Hermano’, Maica no ha dejado de compartir su día a día en sus redes sociales. Ahora, ha enseñado la evolución de su herida tras caerse de una bicicleta en el monte.

La exconcursante de ‘Supervivientes’ ha querido pedir disculpas a su gran comunidad virtual por su ausencia en los entrenamientos diarios. “Sé que os estoy fallando porque llevo tiempo sin entrenar y sabéis que soy súper constante con el entrenamiento”, ha comenzado confesado en un ‘storie’ grabado desde el gimnasio.

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La influencer ha querido explicar en profundidad el por qué ha tenido que apartar durante varios días el deporte de su vida. “Me caí por el monte y terminé con una bici rosa encima y me levanté toda la piel de la pierna y cada vez que intentaba hacer deporte me hacía daño”, ha explicado sobre el doloroso percance que sufrió hace unas semanas.

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Para enseñar cómo ha evolucionado su gran herida, la creadora de contenido ha adjuntado una llamativa imagen 'collage'. En la primera fotografía, se aprecia el corte justo después de accidente, con la herida abierta, en carne viva y pequeñas partículas incrustadas; en la siguiente instantánea se observa cómo la piel comienza a cicatrizar creando una costra blanquecina; por último, Maica enseña el estado actual, con la zona notablemente cerrada, seca y un tono más oscuro alrededor debido a la regeneración de los tejidos.

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Afortunadamente, la mejoría en su piel es ya más que evidente, lo que le ha devuelto las ganas de retomar sus hábitos saludables tras semanas de reposo obligatorio. “Voy a empezar hoy de nuevo porque la herida está mucho mejor”, ha anunciado con una gran sonrisa en la cara. Desde que se enteró que iría a 'Supervivientes', la influencer comenzó a entrenar para prepararse para la extrema experiencia.

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Fue entonces cuando los entrenamientos pasaron a ser parte de su día a día, convirtiéndose en su vía de escape. Es por ello que no puede estar más feliz de poder de nuevo retomarlo con normalidad tras muchos días de parón.