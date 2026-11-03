Miriam Saavedra explica por qué decidió cambiar sus implantes mamarios

Natalia Sette 03 NOV 2026 - 10:00h.

La exconcursante de 'Supervivientes' se sincera con sus seguidores sobre el motivo que llevó a cambiarse los implantes mamarios

Miriam Saavedra enseña sus orígenes: así era su casa, “sin agua y en condiciones precarias”

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Miriam Saavedra atraviesa una etapa de absoluta plenitud personal. Lejos de los platós de televisión que la lanzaron a la fama en España tras su paso por ‘GH VIP’, la empresaria internacional ha centrado sus esfuerzos en consolidar un estilo de vida basado en el bienestar, el lujo y el cuidado personal. Ahora, ha explicado con sinceridad por qué decidió cambiarse los implantes mamarios.

La exconcursante de ‘Supervivientes’, cuya imagen pública siempre ha estado ligada al mundo de la moda y la estética, ha querido compartir con sus seguidores una de las decisiones más importantes que tomó hace ya un tiempo respecto a su físico, queriendo apostar por la naturalidad.

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“Hace dos años que dejé de ponerme pestañas postizas y también decidí cambiar mis implantes de pecho por unos más pequeños, con un aspecto más natural y juvenil”, ha revelado la popularmente conocida como la 'Princesa Inca' a través de sus redes sociales, mostrando su nueva imagen corporal.

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La empresaria ha reconocido públicamente que este cambio supuso un punto de inflexión en su seguridad y en su forma de entender las operaciones estéticas. “Sin duda, fue una de las mejores decisiones que he tomado”, ha asegurado con rotundidad. En la actualidad, la influencer prioriza la comodidad antes que la ostentación.

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Con la perspectiva que dan los años y la experiencia acumulada, la peruana ha querido lanzar una profunda reflexión dirigida a su comunidad, formada por más de 200.000 seguidores, sobre la necesidad de valorar con madurez cualquier tipo de intervención estética antes de dar el paso definitivo en quirófano.

“Si pudiera volver atrás en el tiempo, jamás me habría puesto implantes de pecho, pero lo hecho, hecho está. Por eso qué importante meditar muy bien cada decisión”, ha aconsejado de forma sincera.

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De esta manera, la creadora de contenido demuestra la transparencia con la que siempre ha actuado desde que se hizo famosa. Lejos de ocultar sus errores del pasado, Miriam muestra una vez más su capacidad de reflexión y su deseo de focalizarse en su amor propio. Ahora, su naturalidad se ha convertido en una de sus mejores señas de identidad.