Lorena Romera 04 NOV 2026 - 09:00h.

La exconcursante de 'Supervivientes' explica que "ha salido una alteración" en su última revisión ginecológica

Claudia Martínez se sincera sobre un cambio en su postparto: "Dije que os lo contaría"

Compartir







A finales del pasado mes de agosto, Claudia Martínez y Mario González daban la bienvenida a su primera hija en común, la pequeña Valentina. Dos meses después de convertirse en madre, la influencer ha acudido a su revisión ginecológica con la intención de recibir el alta definitiva, pero la visita ha dado un giro inesperado tras recibir los resultados de sus pruebas médicas. La que fuera concursante de 'Supervivientes' ha explicado que "ha salido una alteración" y que debe volver a repetir todo el proceso.

"Yo pensando que venía a que me dieran el alta del embarazo y resulta que tengo que hacerme una eco de mama y repetir las analíticas porque ha salido una alteración", ha explicado la catalana a través de sus redes sociales. Con la naturalidad que la caracteriza, la que fuera tronista de 'MyHyV' ha querido tranquilizar a sus seguidores matizando que no es "nada grave" y que se trata de una medida que han tomado por "confirmar que está todo bien".

PUEDE INTERESARTE Mario González sale en defensa de Javi Redondo por lo ocurrido con Claudia Martínez en 'LIDLT'

Además, la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' ha compartido un motivo de alegría dentro de esta visita. Tras semanas de tratamiento, ya no tiene anemia y puede dejar de tomar hierro. Entre bromas y con el sentido del humor que le caracteriza, la creadora de contenido ha comentado (con una cara triste) que durante la ecografía ha descartado que vaya a ser madre en un futuro inmediato: "Me ha dicho que no estoy embarazada".

PUEDE INTERESARTE Claudia Martínez explica por qué hace publicidades con su hija y a qué destina ese dinero

El debate sobre los métodos anticonceptivos y el DIU

Más allá de las pruebas médicas, la visita al especialista ha dado pie a que la joven empiece a plantearse ciertas cosas sobre los métodos de prevención: "Me ha preguntado si tengo pensado volver a tomarme las pastillas anticonceptivas y la respuesta es no. Estuve 10 años tomándolas y, al dejarlas, me di cuenta de lo mucho que me trastocaban".

Canal de Whatsapp de Telecinco

Como alternativa, Claudia Martínez valora la opción del DIU: "Sinceramente, tampoco me hace mucha gracia. Me han dicho que, al llevar hormonas, también puede generarme cambios de humor y que, además, al ponerlo puede dolerte como las contracciones de parto".

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Pese a que la doctora ha intentado tranquilizarla en este sentido, asegurándole que el dolor es mínimo y que se trata de hormonas localizadas, la que fuera concursante de 'Supervivientes' ha preferido investigar por su parte y abrir debate con sus seguidores para pedir consejo y conocer así las experiencias de otras mujeres.