Lorena Romera 03 NOV 2026 - 13:25h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha explicado los cambios que está experimentando dos meses después de dar a luz a su hija

Mario González sale en defensa de Javi Redondo por lo ocurrido con Claudia Martínez en 'LIDLT'

Compartir







Desde que dio a luz a su primera hija en común con Mario González a finales del mes de agosto, Claudia Martínez ha estado haciendo partícipes a sus seguidores del proceso. La que fuera tronista de 'MyHyV' y exconcursante de 'Supervivientes' está utilizando sus redes sociales para compartir cada momento de su maternidad y, en esta ocasión, ha querido mostrar la cara más honesta del postparto.

Algo baja de ánimos y comentando que físicamente tampoco se encuentra en su mejor momento -hablando de dolores musculares y la aparición de una calentura-, la que fuera también participante de 'La isla de las tentaciones' ha reconocido que está haciendo frente a una etapa delicada.

"Llevo unas semanas un poco sensible, completamente insoportable... no me soporto a mí misma, estoy triste", ha explicado con total transparencia frente a su comunidad. Unos stories con los que la catalana ha querido aclarar que no busca quejarse, ya que es consciente de que es muy afortunada y que tiene "una vida increíble", pero que lo que sí pretende es ser honesta consigo misma y con los que consumen su contenido.

PUEDE INTERESARTE Claudia Martínez explica por qué no se casa con Mario tras recibir críticas

Canal de Whatsapp de Telecinco

Fiel a la promesa que hizo a su público desde el principio de su etapa como madre, la creadora de contenido ha explicado que ahora mismo se encuentra en un momento de cambios en lo que a su estado de ánimo se refiere: "Igual que os conté que estaba superbien en el postparto y estaba muy feliz, os dije que si en algún momento eso cambiaba os lo iba a contar también".