Natalia Sette 19 OCT 2026 - 10:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' expone un desagradable comentario que ha recibido y contesta de forma contundente

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Marina García ha vuelto a situarse en el centro de las críticas tras publicar un vídeo en el que sale en ropa interior. Después de recurrir al humor con el famoso meme de Belén Esteban para responder a sus ‘haters’, la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha vuelto a tener que enfrentarse a comentarios sobre su físico pero esta vez ha respondido de forma más tajante.

La influencer sevillana, que ha tomado recientemente una decisión sobre su salud , ha expuesto públicamente el desagradable mensaje que le ha dejado un usuario en su Instagram con clara intención de faltarle al respeto. “Y se verá guapa la tabla de planchar jajajajaj”, ha escrito el internauta, atacando directamente su cuerpo de manera despectiva.

Lejos de dejar pasar la falta de respeto, la exconcursante de 'La última tentación' ha reaccionado con una contundente y aplaudida reflexión sobre el juicio constante al que son sometidas las mujeres a través de las redes sociales. La creadora de contenido ha hablado de lo que ha vivido desde que saltó a la fama por el programa de las tentaciones.

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“Me he pasado media vida siendo sexualizada. Cuando salí en televisión prácticamente todo giraba en torno a lo mismo”, ha recordado con indignación la creadora de contenido. Con una madurez aplastante, la novia de Jesús Sánchez ha querido darle la vuelta por completo al ataque recibido, exponiendo a las personas que escriben comentarios desagradables detrás de una pantalla.

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“Así que, sinceramente, que un tiparraco como este me haga este tipo de comentarios me halaga”, ha expresado la joven. La influencer ha querido profundizar en los motivos por los que este tipo de críticas sobre su delgadez ya no le afectan en lo absoluto: “Me halaga no encajar en lo que él y su diminuta cabeza consideran que «debe ser/tener una mujer»”, ha escrito con rotundidad.

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Para cerrar su aplaudido alegato, la creadora de contenido ha mandado un dardo directo hacia la mentalidad de su ‘hater’, dejando clara la lástima que le genera ese tipo de pensamientos retrógrados. “Qué pena que algunos sigan creyendo que existimos para satisfacer sus gustos. Pobre”, ha sentenciado la andaluza.