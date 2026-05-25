Natalia Sette 25 MAY 2026 - 19:23h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se pone en manos de profesionales para realizarse un cambio de look y su comunidad opina

Marina García habla de sus planes de maternidad junto a Jesús Sánchez

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Marina García se pone en manos de profesionales para realizarse un cambio de look. Tras admitir abiertamente ante su comunidad que “aborrecía” su cara y que era algo que le estaba afectando, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se ha hecho un drástico cambio buscando mejorar su imagen. Tras publicarlo, sus seguidores reaccionan.

Fue en septiembre de 2024 la última vez que se sometió a un gran cambio . En ese entonces, se cortó 30 centímetros de pelo y nada más salir de la peluquería, se arrepintió. La influencer considera que la melena algo más larga le favorece más a las facciones de su cara. No obstante, en este cambio también se han utilizado tijeras.

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“Vamos a por mi nuevo trauma”, ha escrito la creadora de contenido para avisar que iba a hacerse algo en el pelo. La foto es en la peluquería y solo se ve un peine y unas tijeras. “Ya sabíais que pasaría”, ha continuado diciendo Marina. Y es que a la andaluza no le gusta estar mucho tiempo con el mismo peinado, y era algo que ya había adelantado a su comunidad.

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Tras crear un poco de suspense, la influencer publica el gran cambio en su página de Instagram. “Bienvenidos a mi nueva personalidad”, ha puesto junto al video. Marina ha decidido arriesgarse con un flequillo cortina, muy efectivo para rejuvenecer y dar una sensación de frescura y naturalidad. Se puso de moda el año pasado y sigue siendo una tendencia fuerte a día de hoy.

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Las reacciones por parte de sus seguidores no se han hecho esperar. Aunque hay algún que otro detractor con comentarios como: “Presiento ahora para verano…. No” o “Tijeras 1 - Marina 0”, la mayoría de ellos son halagos hacia la influencer. La mayoría está de acuerdo en que debería haberse hecho ese corte antes.

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Ella, sin lugar a duda, está encantadísima con el resultado: “Otro rollo, ¿Cómo he tardado tanto en hacerlo?”, ha lanzado entusiasmada. Ahora solo queda que no se arrepienta como le pasó con su último cambio.