Manuel Pimentel Almería, 05 NOV 2026 - 13:55h.

La joven perdió la joya el domingo durante las actividades de Halloween en el Parque Bayyana y pide ayuda para recuperar la mariposa de plata que guarda el recuerdo de su abuela

La joven y su madre han publicado el mensaje en redes sociales y piden que quien la tenga o se la encuentre se ponga en contacto con ellas

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Hay objetos que no valen nada económicamente hablando pero que lo valen todo para quien los lleva. Eso es lo que le pasa a una joven de Pechina, una pequeña población de Almería. El pasado domingo, durante el puente de Todos los Santos, perdió una pulsera que, aunque a simple vista no parece gran cosa, tiene algo muy importante: lleva las cenizas de su abuela. Desde entonces la familia no ha parado de buscarla sin éxito, por lo que han pedido ayuda en las redes sociales para intentar recuperarla.

La pulsera es de color plata, con una cadena fina y en el centro, una figura en forma de mariposa con las alas extendidas. Justo en el interior de esa mariposa están las cenizas de la abuela de la joven. "Tiene un valor sentimental incalculable y significa muchisimo para mí", afirma esta vecina.

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Por eso, cuando se dio cuenta de que no la llevaba puesta, se le cayó el mundo encima. La perdió el domingo, durante las actividades de Halloween en el Parque Bayyana de Pechina, según han explicado en redes sociales.

Su madre, Lola, ha publicado en el grupo de Facebook 'Eres de Pechina' la publicación de su hija con una foto del objeto perdido, pidiendo ayuda desesperada para localizar tan preciada pulsera. "No es de gran valor, pero lleva las cenizas de mi Madre", firma la mujer, que pide colaboración para que la ayuden a encontrarla y recuperarla: "Solo pido que la persona que se encuentre que se la devuelva".

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La joven también ha publicado en sus propias redes la foto de la pulsera puesta en su muñeca para que quien la vea o se la encuentre se la devuelva: "Si alguien la ha encontrado o sabe algo, agradecería de corazón que se pusiera en contacto conmigo".

Buscada por todos sitios

La chica no ha parado de buscar la pulsera desesperadamente desde el día que la perdió. Ha dado mil vueltas por su casa, ha revisado todos los rincones de su coche e incluso ha repasado palmo a palmo el recorrido que hizo aquella noche, sin resultados.

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Por eso, cree que podría habérsele caído antes de volver tras pasar el día en el parque Bayyana: "He buscado en casa, en el coche y no la encuentro. Ayer fui al pasaje del terror de Pechina, no sé si se me cayó caminando", explica.

En el mensaje que acompaña a la imagen la joven pide que se difunda la publicación para que llegue al mayor número posible de personas: "No sabéis lo importante que sería para mí recuperarla".

La familia confía en que alguien que se la haya encontrado la haya recogido y la tengan guardada en casa o, en todo caso, que alguien que de casuadliad la vea tirada en algún rincón la reconozca. Porque aunque pudiera parecer una pulsera cualquiera, para esta joven de Pechina es un pedacito de su abuela, un recuerdo que no tiene precio.