El político tiene unos orígenes familiares que no han pasado desapercibidos y de los que el propio Cuerpo ha hablado en varias ocasiones

Pedro Sánchez nombra al vicepresidente Carlos Cuerpo, para que asuma las competencias del ministerio de Transporte tras la dimisión de Óscar Puente

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El nombre de Carlos Cuerpo vuelve a ser uno de los más sonados del panorama político español después de que Pedro Sánchez le haya encomendado asumir temporalmente las competencias del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible tras la salida de Óscar Puente. Una nueva responsabilidad que se suma a la cartera de Economía y a la Vicepresidencia Primera del Ejecutivo.

Sin embargo, detrás de su perfil profesional y de su ascenso en la política nacional, muchos se preguntan qué hay detrás.

Más allá de su formación académica y de los distintos cargos que ha ocupado hasta llegar a convertirse en vicepresidente primero del Gobierno, el economista extremeño tiene unos orígenes familiares que no han pasado desapercibidos y de los que el propio Cuerpo ha hablado en varias ocasiones. Sobre todo por la decisión que tomaron sus padres cuando él todavía era un niño para dar a la familia un futuro mejor.

Su infancia y la decisión de sus padres

Aunque Cuerpo nació en Badajoz, sus primeros años estuvieron vinculados a Valle de la Serena, una pequeña localidad extremeña en la que creció y donde se encuentran gran parte de sus raíces familiares.

Sus padres eran profesores y su vida dio un giro cuando ambos aprobaron unas oposiciones del Ministerio de Educación que les ofrecían la posibilidad de ejercer en el extranjero. La elevada puntuación que obtuvieron les permitió elegir destino y finalmente se decantaron por Suiza. Una oportunidad profesional que también suponía abrir una puerta a un futuro diferente para sus dos hijos.

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La decisión implicaba dejar atrás su entorno, sus familiares y la vida que habían construido en Extremadura para comenzar una nueva etapa en otro país. Carlos Cuerpo ha hablado de aquel episodio en el programa 'Mis raíces', de Cuatro, donde recordó cómo vivió el traslado siendo todavía un niño.

"Para mí fue un shock. Nosotros, mi hermano y yo, no teníamos ni idea del proceso en el que estaban metidos", contó a la periodista Isabel Jiménez en el citado espacio televisivo.

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Al rememorar su marcha, la despedida familiar y todo lo que supuso decir 'adiós' a la vida que conocía espetó: "Nosotros teníamos una vida muy cómoda en Extremadura. Recuerdo perfectamente el día que nos fuimos. Mi abuela con un llanto a moco tendido que no podía contenerse porque era día y medio de viaje hasta llegar. Mucha ropa, mucha maleta y mucha incertidumbre".

Durante los años que permanecieron en el país, sus padres trabajaron enseñando español a los hijos de emigrantes españoles. Fueron aproximadamente seis años fuera de España, una experiencia que terminó convirtiéndose en una de las etapas más determinantes de su formación personal.

"Mis padres tuvieron la valentía de tomar una decisión importante y emigrar. Cada paso que han dado ha sido para darnos lo mejor, todas las oportunidades para tener la formación más completa posible y vivir, en muchos sentidos, todo eso que ellos no pudieron vivir. De hecho, yo me quería quedar. Esos años me marcaron mucho lo que soy hoy. Sea lo que sea, se lo debo mucho a ese periodo", señaló.

Después de aquella etapa en Suiza, la familia regresó a España y Carlos Cuerpo continuó sus estudios. Se licenció en Economía y en 2004 completó un máster en Economía en la prestigiosa London School of Economics, una de las instituciones universitarias de referencia internacional en este ámbito. Años más tarde, en 2017, obtuvo el doctorado en Economía por la Universidad Autónoma de Madrid.

En 2008 ingresó por oposición en el Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado, dando comienzo a su carrera profesional.

Marcado por la historia personal de su abuelo

Otra figura fundamental en su vida fue su abuelo materno, quien tuvo que empezar a trabajar en una mina de wolframio cuando solamente tenía nueve años debido a las dificultades económicas de la España de la posguerra.

"Mi abuelo nació en los años 20 del siglo pasado. Y cuando era muy pequeño estalló la Guerra Civil y apenas pudo estudiar. De hecho, con nueve años, ya tuvo que empezar a trabajar", afirmó Cuerpo al asumir el Ministerio de Economía.

El propio Cuerpo ha recordado en distintas ocasiones cómo su abuelo se esforzó para que sus hijos pudieran estudiar y no tuvieran que repetir las mismas penurias que él había vivido. Su empeño permitió que la siguiente generación, la de su madre, tuviera acceso a una educación que entonces no estaba al alcance de todo el mundo.

"La obsesión de mi abuelo a raíz de esta experiencia fue poder dar una educación a sus hijos la educación que él no había tenido. A fuerza de sacrificio, consiguió mandar a mi madre y a mi tío, también con nueve años ellos, al colegio", añadió.

Por ello, el propio político ha reconocido que su carrera no puede desligarse de la historia de sus padres y abuelos, de sus sacrificios y de aquella decisión de emigrar.