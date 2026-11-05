Nerea, de ‘La isla de las tentaciones 10’, cuenta la realidad de su relación con José tras su ruptura

Natalia Sette 05 NOV 2026 - 19:18h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha roto su silencio sobre su relación con José tras escuchar unas declaraciones de él que le han molestado

Jose, de ‘La isla de las tentaciones 10’ enseña el resultado de su rinoplastia y las redes reaccionan

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Nerea Villanueva continúa estando en el centro de todas las miradas tras confirmar el fin de su noviazgo con José Bougo después de más de dos años juntos. La que fuera participante de la edición 10 de ‘La isla de las tentaciones’ ha decidido contar la realidad de su relación tras escuchar unas declaraciones de su expareja.

La influencer ha vivido unas horas verdaderamente convulsas tras sufrir un tremendo ataque de ansiedad a altas horas de la madrugada. Todo comenzó al recibir mensajes anónimos sobre una presunta infidelidad, una situación que obligó a la madrileña a romper su silencio mientras continúan conviviendo bajo el mismo techo a la espera de comenzar la mudanza.

En principio, Nerea quería terminar la relación de forma pacífica, sin embargo, unas palabras que ha escuchado de José ha hecho que cambie de opinión. Nerea ha publicado una captura enseñando el cariñoso post que estaba redactando para despedir su noviazgo mediante una carta abierta en su perfil de Instagram: “Estaba escribiendo esto porque pensaba cerrar esta relación desde el amor y no desde el odio y el rencor. Y sigo pensando lo mismo”, ha confesado dolida.

“Pero justo una amiga me ha mandado un video donde él ha contestado a un chico que sube videos a las redes hablando de salseo, y lo que más me ha sorprendido es esto”, ha explicado la joven, totalmente atónita al comprobar la actitud que está adoptando el valenciano con respecto a la ruptura.

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En dicho video, José trata de esquivar el escándalo lanzando advertencias sobre su versión de los hechos. “Podría hablar, contar muchas cosas y sacar a la luz situaciones que harían que más de uno cambiara su opinión. Pero no lo voy a hacer. No necesito dejar mal a nadie para defenderme, ni convertir una historia personal en un espectáculo público”, se ha defendido el joven.

Lejos de quedarse callada ante estas insinuaciones, la creadora de contenido emitió un extenso y rotundo comunicado para frenar los pies a su expareja. “Es que de verdad que me parece muy fuerte que todavía tengas eso que decir y que encima hables de que la gente va a hablar de mí. Porque si ha habido alguien que ha machacado esta relación y que me ha echado de su vida a patadas, hasta llevarme a un punto en el que ni un ser humano aguanta más, has sido tú”, ha comenzado escribiendo muy molesta.

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La madrileña quiso dejar claro que el relato del valenciano dista mucho de la realidad que ha vivido ella durante los últimos meses de convivencia. “Y sí, claro que sí contarías la historia, pero la historia tal y como es, no tu versión alterada, la gente entendería muchas cosas de mis comportamientos, que no justifico, pero que tú sabes perfectamente de dónde vienen”, ha añadido con firmeza.

Nerea ha recordado también todo el sufrimiento acumulado y la paciencia que tuvo que tener durante la relación. “Porque tú sabes perfectamente cómo ha sido nuestra relación, todo lo que he perdonado, todo lo que he aguantado y, sobre todo, todo lo que me callo día tras día”, le ha reprochado directamente al valenciano.

“Así que de verdad, déjate de tonterías y de insinuar que tienes cosas que contar. Porque si hablo y cuento realmente todo lo que ha pasado y quién eres tú dentro de esta relación, a ver a quién se le cae la careta. Y créeme que tengo muchísimo más que decir de lo que te imaginas”, le ha lanzado a modo de advertencia.

La creadora de contenido quiso recalcar la diferencia de actitud que ha mantenido su propio entorno ante la presión mediática de los últimos días. “A mí también me ha hablado muchísima gente, y no solo a mí, también a personas de mi entorno, preguntando e intentando sacar información. ¿Y sabes qué? No ha contestado nadie. Porque no pienso entrar en ese juego ni voy a ponerme a contar intimidades de una relación que también ha sido parte de mi vida”, ha continuado aclarando.

El motivo de su silencio no radica en la falta de argumentos, sino en el respeto que todavía guarda hacia los años de amor que compartieron. “Y no es porque no tenga cosas que contar, es porque sé perfectamente que si empiezo a hablar puedo hacerte muchísimo daño y, aun así, no quiero hacerlo. Porque yo lo que quiero es terminar esta relación, no destruirte la vida”, ha dicho con sinceridad.

Para poner fin a este capítulo tan desagradable, Nerea ha zanjado el asunto reiterando que su única prioridad ahora mismo es estar tranquila y poder sanar poco a poco: “Yo quiero recuperar mi tranquilidad, seguir con mi vida y dejar atrás todo esto. Así que, por favor, deja de hacer declaraciones y de alimentar una historia que yo no quiero convertir en una guerra”. La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ espera que con esto las cosas se calmen y José no siga dando declaraciones sobre las intimidades de su relación.