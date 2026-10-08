Jose, de ‘La isla de las tentaciones 10’ enseña el resultado de su rinoplastia y las redes reaccionan

Natalia Sette 08 OCT 2026 - 17:52h.

El exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ve el resultado definitivo de su rinoplastia tras dos meses de su operación

Primeras palabras de José y Nerea tras la emisión en televisión de su tensísima hoguera en 'La isla de las tentaciones 10'

Compartir







Jose Bougo ha podido ver por fin el resultado de su rinoplastia. El que fuera concursante de ‘La isla de las tentaciones 10’ pasó por quirófano hace dos meses porque tras la emisión del programa se la vio grande y dejó de gustarle. Ahora, ha enseñado el antes y el después y sus seguidores han reaccionado.

Desde que comenzó la emisión de su temporada de la isla, el influencer comenzó a recibir comentarios con respecto al tamaño de su nariz. Tanto fue, que él mismo empezó a vérsela desproporcionada y acudió a una clínica estética para ponerle solución. Dos meses más tarde ha podido descubrir por fin cómo le ha quedado.

“Ha sido una cirugía laboriosa porque tuvimos que corregir el tabique que estaba bastante desviado pero los resultados son espectaculares”, dijo el cirujano una vez terminada la intervención. Jose se ha quedado encantado con el resultado, cree que ahora el tamaño de su nariz sí coincide con las facciones de su cara.

PUEDE INTERESARTE Nerea rompe a llorar al recordar las frases que José le dijo en su hoguera final

Además, al meterse en quirófano los cirujanos descubrieron que tenía la nariz fisurada y que a la larga le hubiera dado problemas. “Lo que empezó por estética, resultó en que tenía la nariz fisurada por ocho partes y lo necesitaba”, ha aclarado queriendo defenderse de todos aquellos que le dijeron que no le hacía falta.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Jose no se arrepiente de la operación no solo por el resultado definitivo, si no porque la operación en sí no le resultó nada dolorosa. “La recuperación ha sido bastante buena, he podido hacer mi vida normal”, ha terminado diciendo. A pesar de su satisfacción con la intervención, muchos de sus seguidores no opinan lo mismo.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Aunque parte de su comunidad concuerda en que el resultado es espléndido y que ahora está mucho más guapo, otra parte considera que no. “Veo igual antes y después”, “Pues te daba mucha personalidad…” , “Ahora nadie respira bien y se tiene que operar” o “Pues estaba más guapo antes” son algunos de los comentarios que ha recibido.