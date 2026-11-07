Alejandro Albalá y Sofía Suescún, exconcursantes de ‘Supervivientes All Stars’, iniciaron su relación tras un tiempo mandándose mensajes

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Hablar de la relación sentimental de Alejandro Albalá y Sofía Suescu, exconcursante de 'Supervivientes All Stars', es recordar uno de los romances más intensos y televisivos que ha dejado el universo de los realities. Lo suyo tuvo pasión, celos, separaciones, reconciliaciones inesperadas y discusiones frente a las cámaras. Una historia difícil de seguir incluso para quienes fueron testigos de ella desde el principio, porque cuando parecía que habían puesto el punto final, ambos volvían a encontrarse.

La pareja pasó por 'Supervivientes' y 'GH DÚO' no fueron simples experiencias profesionales para ellos, sino escenarios fundamentales en su historia sentimental. Honduras puso a prueba su confianza y convirtió una crisis privada en una ruptura televisada, mientras que Guadalix de la Sierra terminó por demostrar que la convivencia entre ambos se había vuelto prácticamente imposible.

Antes de todo aquello, sin embargo, hubo una etapa mucho más romántica. Alejandro Albalá y Sofía Suescun se conocieron después de semanas de mensajes y conversaciones interminables.

Cómo se conoció la pareja

La historia de amor de Alejandro y Sofía Suescun comenzó intercambiando mensajes y descubrieron rápidamente que existía una conexión especial. Tiempo después explicaron en televisión que estuvieron cerca de dos meses hablando prácticamente a todas horas. Después de aquellas semanas de conversaciones llegó el momento de comprobar si la química que existía a distancia funcionaba también en persona.

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El encuentro tuvo lugar en Madrid y no tardó demasiado en trascender. La pareja fue fotografiada besándose en Joy Eslava, una de las discotecas más conocidas de la capital. En diciembre de 2017 terminaron confirmando públicamente su relación. Se abría así una etapa que inicialmente estuvo marcada por el entusiasmo propio de un nuevo romance.

'Supervivientes 2018', el gran punto de inflexión de su relación

Sofía Suescun participó en 'Supervivientes 2018'. Lo que comenzó como una aventura televisiva terminó poniendo patas arriba su noviazgo. La distancia hizo aflorar rápidamente las inseguridades. Desde Honduras, Sofía comenzó a mostrar una conexión cada vez mayor con Logan Sampedro. Entre los dos existía complicidad y un evidente acercamiento que no pasó inadvertido para los espectadores y mucho menos para Alejandro.

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Desde España, Albalá asistía a las imágenes con creciente malestar. Las dudas comenzaron a acumularse hasta que llegó un momento en el que decidió que no podía seguir defendiendo públicamente aquel noviazgo. Alejandro viajó hasta los Cayos Cochinos para encontrarse con Sofía. Pero no lo hizo con la intención de protagonizar una romántica sorpresa, sino decidido a terminar la relación cara a cara.

El encuentro estuvo cargado de tensión. Hubo reproches, lágrimas y explicaciones pendientes. Después de semanas contemplando desde España la cercanía de su novia con Logan, Albalá comunicó a Sofía que quería romper. Su separación dejó así de pertenecer exclusivamente a la esfera privada para convertirse en uno de los grandes argumentos de la edición.

El reality volvió a reunirlos semanas después cuando Albalá regresó a Honduras como el denominado “fantasma del futuro”. La situación parecía destinada a ser incómoda después de todo lo ocurrido, pero sucedió justamente lo contrario.La atracción entre ellos seguía intacta. Los reproches dieron paso a un acercamiento y ambos terminaron protagonizando un reencuentro íntimo en la playa.

Las continuas idas y venidas después de ‘Supervivientes’

La vuelta de Sofía Suescun a España no trajo la estabilidad que quizá ambos necesitaban. Al contrario. Sin la distancia de Honduras, las diferencias continuaron y comenzó un complicado ciclo de rupturas y reconciliaciones. Durante el verano de 2018, la relación de Sofía Suescun y Alejandro Albalá se convirtió en una sucesión de acercamientos y desencuentros. Podían asegurar públicamente que todo había terminado y, poco tiempo después, aparecer nuevamente juntos.

'GH DÚO', la convivencia que terminó desgastando su historia de amor

En 2019, Sofía Suescun y Alejandro Albalá volvieron a compartir reality, aunque esta vez las circunstancias eran completamente diferentes. Entraron en ‘GH DÚO’ como expareja y se encontraron obligados a convivir en la casa de Guadalix de la Sierra.

Si 'Supervivientes' había puesto a prueba su relación mediante la distancia, 'GH DÚO' hizo exactamente lo contrario, los obligó a permanecer juntos. La convivencia no tardó en sacar a la superficie todos los problemas que llevaban meses arrastrando. Los celos, las heridas del pasado y los reproches aparecieron una y otra vez. Cualquier conversación podía terminar recuperando antiguos conflictos.

Durante el concurso se produjeron momentos de acercamiento que hicieron pensar que quizá todavía existía una posibilidad de reconciliación. Sin embargo, cada intento terminaba desembocando en nuevos enfrentamientos.

La ruptura definitiva

Fue durante 'GH DÚO' cuando la pareja de concursantes pareció comprender que necesitaban terminar definitivamente con aquella dinámica. El punto de no retorno llegó a comienzos de marzo de 2019, después del regreso de Sofía al concurso mediante la repesca. La convivencia había alcanzado un nivel de desgaste que hacía prácticamente imposible mantener una relación normal. Finalmente, ambos mantuvieron un cara a cara en el que tomaron una decisión radical. No solo daban por terminada cualquier posibilidad de reconciliación, decidían dejar de hablarse.

Sofía y Alejandro terminaron midiéndose directamente en una nominación. La situación resultaba especialmente significativa por la trayectoria de ella en los realities. Alejandro consiguió continuar en 'GH DÚO' y Sofía fue expulsada, quedándose fuera de la recta final del concurso.

El pacto de mantenerse alejados terminó trasladándose a la vida real. Tras abandonar el reality, ambos siguieron caminos diferentes y cerraron una relación que había comenzado poco más de un año antes con largas conversaciones telefónicas y una enorme ilusión.