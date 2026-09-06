Equipo Outdoor 06 SEP 2026 - 12:00h.

La ganadora de 'Supervivientes' ha compartido con sus seguidores los pasos de su rutina facial, mostrando el antes y el después de una limpieza profunda en su nariz y cara

El implacable truco de Sofía Suescun antes de recomendar productos en sus redes sociales

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Sofía Suescun ha querido compartir con sus seguidores el secreto detrás de su piel radiante, después de que muchas le preguntaran si era fruto de algún tratamiento estético. La ganadora de 'Supervivientes', que hace poco ya enseñó como se hacía un dermaplaning en casa que generó un aluvión de críticas por parte de expertos, ha querido dejar claro que para mantener su piel hay que cuidársela.

"Esta piel no es fruto de milagros. Una buena y profunda limpieza más una doble hidratación es la clave", ha dicho la influencer, compartiendo una foto suya sin maquillar y sin filtros, aprovechando además para mostrar el antes y el después de una zona muy concreta de su rostro: la nariz, donde suele acumular puntos negros. Sofía, que hace unos días terminó de decorar 'Villa Playa' junto a Kiko con nuevas piezas de mobiliario, aprovechó los últimos días en la casa para hacerse esta limpieza profunda antes de marcharse.

Sofía ha detallado los tres pasos que sigue en su rutina. El primero consiste en el uso de unos discos con ácido salicílico, un ingrediente muy potente pensado para limpiar en profundidad el poro, del que ha advertido que solo se puede usar un máximo de dos veces por semana.

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El segundo paso es un sérum con PDRN, un compuesto derivado del salmón cada vez más popular dentro de la cosmética coreana. Para acabar, aplica una mascarilla de colágeno, un ingrediente que, según ha bromeado la propia Sofía, "una ya tiene 30 años y necesita estimularlo". La textura le encanta tanto que ha llegado a decir entre risas que "lo siente tan rico" mientras se la aplica en capas.

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El resultado, según ha mostrado en un último vídeo, ha sido una piel "transparente", limpia y luminosa, "lo más parecido a una piel de porcelana". Muchas de sus seguidoras han reaccionado con comentarios elogiando lo natural y sencilla que resulta esta rutina, en contraste con la polémica generada por el dermaplaning.

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Con esta rutina, Sofía deja claro que, más allá de los tratamientos más invasivos que ha probado en el pasado, también apuesta por el cuidado diario y constante como base fundamental para lucir una piel sana y cuidada. No es la primera vez que la influencer comparte con detalle este tipo de contenido, convertida ya en todo un referente de belleza y estética para buena parte de su comunidad.