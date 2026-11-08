Equipo Outdoor 08 NOV 2026 - 12:00h.

La hija de Vicky Martín Berrocal y el cantante se conocieron de manera fortuita hace tres años gracias a su pasión por el Betis

Alba Díaz, sobre el motivo de su ruptura con Marcos Terrones: "Nuestros caminos ya no van en la misma dirección"

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La historia de amor de Alba Díaz y Marcos Terrones ha sido una relación marcada por la estabilidad y el cariño. Durante tres años, la hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz 'El Cordobés' construyó una relación basada en la admiración mutua con el artista. Su romance comenzó de la manera más inesperada: gracias a una bufanda del Betis.

Alba caminaba por la calle cuando un desconocido lanzó un comentario relacionado con el equipo verdiblanco. Sin pensárselo, Alba le regaló la bufanda que llevaba puesta. Ese gesto llamó fuertemente la atención de Marcos.

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Aquel encuentro acabó convirtiéndose en el inicio de una historia que mantuvieron alejada del foco mediático hasta marzo de 2024, cuando trascendió públicamente. Las primeras imágenes de la pareja paseando por Madrid y disfrutando de una escapada en Galicia confirmaban los rumores que circulaban.

Después llegó la presentación oficial ante la familia. Marcos se integró en el círculo más cercano de Alba. El productor conectó rápidamente con Vicky Martín Berrocal, aunque él mismo reconoció que los nervios le jugaron una mala pasada durante aquel primer encuentro. También conquistó a Rocío Martín Berrocal y especialmente a Victoria Martín Serrano, la abuela de Alba, con la que desarrolló una relación muy especial.

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La propia influencer presumió en varias ocasiones del vínculo que existía entre ambos. "Diferente edad pero mismo corazón. Sois la misma persona", escribió en redes sociales al compartir una imagen de Marcos junto a su abuela. Con el músico completamente integrado en la familia, Vicky Martín Berrocal participó en uno de los proyectos musicales de Marquitos.

Meses después de hacerse pública la relación, Alba habló de Marcos por primera vez en junio de 2024 durante un evento donde reconoció estar atravesando uno de los momentos más felices de su vida. La admiración no era únicamente sentimental, Alba siempre destacó el talento y la dedicación de Marcos en el terreno profesional. Contó que asistir a sus conciertos era una experiencia especialmente emocionante y que le hacía sentirse profundamente orgullosa.

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Durante su relación, la pareja compartió viajes y numerosas muestras de cariño. También ampliaron la familia con Cumbia, el perro que se convirtió en el protagonista de sus publicaciones. Durante uno de sus conciertos, en octubre de 2024, Marcos sorprendió a Alba delante de cientos de personas dedicándole una actuación muy especial.

Meses después, la joven atravesaba una etapa complicada. Por su 25 cumpleaños Marcos organizó una sorpresa que consiguió emocionarla. "El regalo más bonito que he recibido nunca", agradeció públicamente.

Así transcurrieron tres años marcados por el cariño y la admiración. Una historia que acabó convirtiéndose en una de las etapas sentimentales más importantes de sus vidas. Aunque sus caminos se hayan separado, la influencer ha despedido esta etapa destacando la suerte de haber vivido un amor bonito y de poder cerrar el capítulo desde el mismo lugar desde el que empezó, el cariño.