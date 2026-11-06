Lorena Romera 06 NOV 2026 - 12:19h.

La hija de Vicky Martín Berrocal ha emitido un comunicado sobre el final de su relación con Marcos Terrones tras tres años

Alba Díaz anuncia su ruptura con Marcos Terrones: "La vida cambia y nosotros también"

Compartir







Alba Díaz y Marcos Terrones han decidido tomar caminos separados. La hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz 'El Cordobés' ha emitido un comunicado anunciando la ruptura con el cantante, explicando los motivos de la ruptura tras tres años de relación. La influencer de 26 años reconoce que está rota, igual que el artista, que ha compartido el mismo escrito en sus redes sociales para oficializar el final de su historia de amor.

Con un tono de profunda tristeza, pero desde el respeto mutuo, Alba y Marcos han querido hacer partícipes a sus seguidores de esta dura decisión. En el texto, emitido de forma idéntica por ambos, se deja claro que las metas vitales y el rumbo de sus vidas han tomado bifurcaciones distintas:

"Hemos decidido seguir nuestros caminos por separado. Hemos tenido una relación preciosa. Hemos sido muy felices, nos hemos querido y cuidado muchísimo y hemos tenido la suerte de acompañarnos mientras crecíamos y nos convertíamos en las personas que somos hoy. Y qué bonito haber podido compartir una parte tan importante de nuestras vidas", comienzan expresando.

PUEDE INTERESARTE Alba Díaz admite que le da "vértigo" volver al gimnasio tras haber engordado 6 kg

El motivo de la ruptura de Alba Díaz y Marcos Terrones

"Pero la vida cambia, y nosotros también. Y a veces, aunque el amor siga estando ahí, toca aceptar que nuestros caminos ya no van en la misma dirección. Y qué difícil es tomar una decisión así cuando hay tanto cariño y tanta historia detrás", reconoce la joven, que se "emociona" al pensar en todo lo que han vivido.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Un escrito con el que la creadora de contenido dice adiós a una de las etapas más bonitas de su vida: "Aunque hoy duela, me siento profundamente agradecida. Por lo que fuimos, por lo que nos dimos y, sobre todo, por poder cerrar esta etapa desde el mismo lugar desde el que la empezamos: el amor. Sin culpables, sin reproches, con muchísimo respeto y con el deseo sincero de que la vida nos trate bonito a los dos".

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

A modo de cierre, la diseñadora ha compartido una imagen en la que aparece abrazada a Marcos Terrones mientras él le da un tierno beso en la frente. Una tierna estampa que la hija de Vicky Martín Berrocal acompañada con un tema de Oddliquor (el nombre artístico de su ya ex). "Y si un día te vas, o yo me voy... No pasa nada, porque tú eres de mi team (equipo)", canta el artista.

Así se conocieron Alba Díaz y Marcos Terrones

La historia de amor de Alba Díaz y Marcos Terrones empezó de forma espontánea y muy curiosa, en plena calle durante las fiestas de San Cayetano en Madrid, en el mes de agosto de 2023. Su historia comenzó con un auténtico flechazo callejero debido a un detalle futbolístico.

Ella paseaba por la calle con una gorra y una bufanda del Real Betis Balompié. En ese momento se cruzaron con un desconocido que gritó a favor del equipo verdiblanco. La influencer, sin pensárselo dos veces, se quitó su propia bufanda y se la regaló.

Marcos, que también es fiel seguidor del Betis, presenció toda la escena, y quedó prendado ante aquel inesperado y generoso gesto. A partir de ese momento, iniciaron un discreto noviazgo que formalizaron públicamente a principios de 2024 y que ahora, tras tres años, ha llegado a su fin.