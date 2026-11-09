El cantante Dani Martín reaparece tras la muerte de su padre y anuncia que continua con su gira: "Así lo quiso la vida
El cantante Dani Martín ha anunciado 14 fechas para su gira que tuvo que cancelar tras la muerte de su padre
La decisión de Dani Martín con los conciertos suspendidos en Barcelona tras la muerte de su padre
El cantante Dani Martin ha aparecido tras la muerte de su padre hace dos semanas por la que tuvo que cancelar todos sus compromisos profesionales y aplazándolo hasta varios meses. Sin embargo, una buena noticia ha devuelto la ilusión a sus fans a través de redes sociales.
El cantante ha publicado un vídeo donde, primero, daba “las gracias” por todo “el cariño y respeto”. “Gracias por haberme arropado tanto como lo habéis hecho. Quería deciros que antes de que sucediera todo esto, teníamos pensado terminar la gira como creemos que se merece que es saliendo por la puerta grande y dándole el lugar que esta gira nos ha hecho sentir y que vosotros habéis llevado a un lugar que jamás hubiéramos pensado”, dice en el vídeo que ha publicado en sus redes sociales.
El comunicado del cantante a todos sus fans
El cantante aparece sentado en una mesita de un parque, cruzado de manos y con un gesto emocionado para darle una buena noticia a sus fans después de dos semanas en las que no se sabía nada de él tras el fallecimiento de su padre: “Ha sido la gira de mi vida, donde más entradas he vendido, donde más lugares hemos llenado y donde más ilusión ha generado entre músicos, técnicos y todo el staff”.
“Así que nos apetecía salir por la puerta grande y acabar como se merecía y no como tuvo que suceder porque así la vida lo quiso. El pasado 23 y 24 de octubre”, decía mirando hacia el suelo recordando aquella triste noticia.
“Y nada, se nos ha ocurrido hacer 14 noches más, 14 únicas noches donde volvamos a sentir esa magia que hemos sentido en estos conciertos que ha sido, como he dicho única. Encontrarnos con esas canciones que nos han acompañado a estas generaciones y que forman parte de nuestras vidas, queremos tocarlas por última vez. Gracias por todo de corazón”.