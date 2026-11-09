Equipo Outdoor 09 NOV 2026 - 09:00h.

El exparticipante de 'Supervivientes' Diego Matamoros ha enseñado por redes sociales la nueva televisión que ha incorporado a su salón

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Diego Matamoros ha enseñado a través de sus redes sociales una de las últimas incorporaciones a su vivienda. El exconcursante de 'Supervivientes' ha cuidado la decoración de su casa hasta el más mínimo detalle. Todos los rincones tienen su toque personal, incluida la terraza que renovó hace unos meses. Ahora tocaba darle un giro a uno de las entancias prinicpales y en las que pasa más tiempo: el salón.

El influencer ha renovado su salón con una espectacular televisión de 100 pulgadas, un dispositivo de grandes dimensiones que se ha convertido en el auténtico protagonista de la estancia. "Bueno, 100 pulgadas no son tantas, ¿no?", ha bromeado en el vídeo compartido con sus seguidores mientras ha mostrado el resultado final.

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La pantalla está integrada a la pared principal del salón, de la que ocupa buena parte. Debajo de ella hay un mueble de color oscuro. El salón también está equipado con un sofá de cuero negro y acabado brillante, una mesa de centro rectangular de madera, una alfombra grande en tono verde oliva y una planta tropical de gran altura situada junto a la ventana.

Aunque Diego no ha desvelado el modelo exacto ni el precio de esta nueva adquisición, lo cierto es que las televisiones de 100 pulgadas disponibles actualmente en el mercado suelen situarse en una horquilla que va desde los 2.000 euros hasta más de 6.000 euros, dependiendo de factores como la marca, la tecnología del panel, la resolución o las prestaciones de imagen y sonido. Algunos modelos premium incluso superan ampliamente estas cifras.

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Además, el creador de contenido no solo ha mostrado la televisión como novedad en su casa sino que ha mostrado otro capricho tecnológico que le ha llegado en colaboración. El exparticipante de 'Supervivientes' ha recibido una consola con una edición especial de 'The Legend of Zelda', acompañada de varios accesorios temáticos de la popular saga de videojuegos. Un regalo que ahora podrá disfrutar en condiciones gracias a la impresionante pantalla instalada en su salón.

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Con una televisión de estas características, los videojuegos, las películas o las retransmisiones deportivas adquieren una dimensión completamente distinta, ofreciendo una experiencia muy cercana a la de una sala de cine. Todo apunta a que este nuevo dispositivo se va a convertir en uno de los rincones favoritos de la casa de el exconcursante de 'GH VIP', tanto para sus ratos de ocio como para compartir momentos con familiares y amigos.

Esta nueva incorporación confirma además la importancia que tiene para Diego contar con un hogar adaptado a sus gustos y aficiones. A través de sus redes sociales ha ido dejando ver a sus seguidores cómo ha convertido su vivienda en un espacio moderno y acogedor, combinando diseño con elementos pensados para el ocio y el descanso. Un lugar que, poco a poco, sigue evolucionando al mismo ritmo que lo hace su propia vida.