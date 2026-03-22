Equipo Outdoor 22 MAR 2026 - 10:00h.

Lo que antes era un rincón desaprovechado, el hermano de Laura Matamoros lo ha transformado por completo: así es la nueva imagen de su terraza

Diego Matamoros, en la fiesta post-Goya: su look para la noche más importante del cine español

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Con la llegada de la primavera, Diego Matamoros ha decidido que era el momento de darle una nueva vida a un espacio que tenía completamente desaprovechado. Lo que antes era un rincón desaprovechado, el hermano de Laura Matamoros, y exconcursante de 'Supervivientes', lo ha transformado en su refugio personal con un ambiente perfecto de desconexión para disfrutar junto a sus perros.

La transformación ha sido radical, ya que el influencer partía de una base minimalista, una terraza de obra con paredes de ladrillo. El primer paso, y el más importante según el exconcursante de 'Supervivientes', ha sido la elección del sofá. Diego ha apostado por una pieza de estructura metálica con detalles en madera y confortables cojines.

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Pero lo que realmente define el nuevo estilo de la terraza, como él mismo menciona, es su aire "selvático". Para romper con la frialdad del ladrillo, el hermano de Laura Matamoros ha llenado la zona de vegetación. Desde grandes maceteros blancos, que además le aportan la privacidad, hasta un "árbol del amor", que tanto deseaba Diego.

El que fuera pareja de Marta Riumbau no solo ha decorado, sino que se durante el proceso le hemos visto lijar y pintar la cancela de la terraza, cambiando un tono blanco desgastado por uno impoluto. También ha pensado en la fauna instalando un bebedero para pájaros, un detalle muy tierno.

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Y por supuesto Diego no ha querido que faltara ningún tipo de detalle, y ha apostado por una lámpara de exterior para tener una buena iluminación. El mismo ha confesado que este diseño "crea un ambiente mágico de noche", logrando así que el comedor se prolongue visualmente hacia la terraza.

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Tras acabar con esta pequeña reforma el creador de contenido no ha dudado en darse un descanso y preparar una limonada brasileña, que ha disfrutado en su sofá junto a sus perros. Como él mismo dice, ya tiene el sitio perfecto para sus rituales: "Ahora me tomo mis cafés (y mis perros sus siestas)".

Sin duda, Diego Matamoros ha demostrado que no hace falta una gran reforma para transformar un rincón del hogar. Sus seguidores han aplaudido este cambio y él está muy orgulloso del resultado.