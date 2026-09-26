El jugador ha querido dejar claro que las críticas ya no le importan y que está centrado en su proyecto personal

Marcos Llorente anuncia su retirada de la selección española: "Sé que muchos no lo entenderéis"

Compartir







El futbolista del Atlético de Madrid, Marcos Llorente, ha compartido una reflexión sobre salud y desarrollo personal en sus redes sociales. Este mensaje llega un mes después del anuncio de su salida de la Selección española. El jugador ha querido dejar claro que las críticas ya no le importan y que está centrado en su proyecto personal.

"A estas alturas, sinceramente, me la suda lo que digáis de mí o lo que habléis a mis espaldas. Hace años que dejé de preocuparme por las críticas. Solo me importa lo que piensa la gente que realmente forma parte de mi vida. Y, de hecho, cuanto más habláis de mí, cuanto más vídeos hacéis y cuanto más intentáis desacreditar lo que comparto, más fuerza me dais", ha destacado al comienzo de su comunicado.

"Mientras vosotros habláis de mí, mi mensaje sigue llegando a más gente", dice el futbolista

Marcos Llorente ha asegurado que con las críticas consiguen "que su mensaje llegue un poco más lejos": "Y hay algo que me gusta todavía más: cada vez veo a más gente cuestionándose cosas. Preguntando. Investigando. Dejando de aceptar determinadas ideas simplemente porque llevan toda la vida escuchándolas. Y eso es precisamente lo que busco. No pretendo que nadie crea ciegamente en lo que digo. Pretendo que la gente piense por sí misma, que se haga preguntas y que busque respuestas. Yo ya me he ganado la vida. No necesito hacer esto".

El futbolista ha resaltado que hace esto porque es consciente de que "hay personas que están perdidas, buscando respuestas y que necesitan escuchar otras perspectivas". "¿Que no os gusta lo que digo? Perfecto ¿Que queréis criticarme? Adelante. ¿Que queréis hacer vídeos hablando de mí? Hacedlos. Me hacéis un favor. Porque mientras vosotros habláis de mí, mi mensaje sigue llegando a más gente. Y lo más importante: cada vez hay más personas que empiezan a cuestionarse lo establecido. Así que podéis seguir hablando, a mí me resbala".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Y se ha mostrado contundente con la poca relevancia que tienen las críticas para él: "Mi vida no gira alrededor de vuestra opinión y, sinceramente, sois insignificantes dentro de ella. Yo voy a seguir aprendiendo, investigando, compartiendo y haciendo preguntas. Esto no ha hecho más que empezar. Freehuman". No es la primera vez que el futbolista genera polémica por sus opiniones en redes sociales sobre alimentación, salud, estilo de vida y desarrollo personal a través de 'Free Human'.

"Nada ni nadie te parará. Te amo y te admiro", afirma su mujer Paddy Noarbe

La publicación no tardó en acumular miles de reacciones como la de su mujer Paddy Noarbe, con quien se casó en 2023. "No tengo vidas suficientes para comerte esos 🥚🥚 de lo grandes que los tienes. Nada ni nadie te parará. Te amo y te admiro", ha escrito la mujer del futbolista. También ha destacado la reacción del chef Dabiz Muñoz con un tono cercano: "Ajjajajajajajjajaajjajaj. P... Diosarro". Y su compañero de la Seleccción, Ferran Torres, quien ha querido mostrar su respaldo con su mensaje: "tú hablas muuuy bien ehhhh ❤️".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

El jugador del Atlético de Madrid comunicó el pasado 3 de septiembre su decisión de dejar la Selección española a través de sus redes sociales, explicando que se trataba de una determinación "personal, muy meditada y muy sentida". En el comunicado con el que anunció su adiós, aseguró que era una decisión tomada con anterioridad “independientemente de si hubiese ido al Mundial o no". "Ha sido un orgullo representar a mi país y formar parte de esta historia", señaló entonces al despedirse del equipo.