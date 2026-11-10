Claudia Barraso 10 NOV 2026 - 19:35h.

La influencer publicó una semana antes de su fallecimiento un desgarrador texto a través de redes sociales

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Emily Hanson-Miler, la creadora de contenido más conocida como ‘ThritfyFatty’, ha fallecido a los 37 años el pasado jueves, pero no ha sido hasta ahora que sus seres queridos han querido hacer pública su muerte.

Según ha recogido el medio ‘People’, su muerte fue confirmada por la portavoz de la Oficina del Forense del Condado de Franklin en Columbus, Ohio. Con más de 100.000 seguidores en Instagram y Tik Tok, la influencer era conocida por compartir su día a día con sus seguidores además de ser modelo de tallas grandes o mostrar sus increíbles viajes.

Hace tan solo siete días que la influencer publicó un emotivo comunicado que ya hicieron saltar todas las alertas a sus seguidores, donde confesaba que acababa de perder a su primo, al cual consideraba como su hermano.

El desgarrador comunicado que publicó una semana antes de su muerte

En el mismo comunicado confesaba a sus seguidores que “intentó mantener el rumbo, sentir lo que no podía evitar sentir y concentrar el resto de mi energía en todos los demás. Creo que todo me alcanzó. Mientras ignoraba mi dolor ha afectado cada pedazo de mi vida. El dolor creció en cada rincón que podía encontrar incluso un trozo de espacio”.

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Confesaba que no estuvo cuidándose ella misma y que eso le pasó factura, dando a entender que estaba atravesando una época muy triste en la que había dejado de ser ella y se había olvidado de lo que realmente le hacía feliz.

Su familia y seres queridos no han querido confirmar los motivos de su fallecimiento, aunque como la propia influencer decía en su comunicado, podría haberse tratado de un problema de salud que haya dejado pasar por el duelo de la pérdida de varios familiares que llevaba enfrentando desde hace años.