Lorena Romera 11 NOV 2026 - 17:00h.

El exnovio de Bea Retamal anuncia su compromiso: su actual pareja le ha pedido matrimonio en Sri Lanka

La vida actual de Dani García Primo: enamorado de Ester Adalve, con quien lleva un año de relación

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Dani García Primo ha vivido uno de los momentos más emocionantes de su vida. El que fuera pareja de Bea Retamal durante un año ha anunciado su compromiso matrimonial con su actual pareja. La bailarina Ester Aldave le ha pedido matrimonio en su último viaje a Sri Lanka, protagonizando una romántica y original pedida de mano que ya acumula cientos de reacciones en Instagram.

Lejos de la propuesta tradicional, ha sido ella quien ha dado el paso y ha tomado la iniciativa de pedirle matrimonio. En un enclave idílico, frente al mar y con un atardecer de ensueño, la joven ha hincado la rodilla para entregarle el anillo de compromiso, un instante lleno de emoción que culminó en un abrazo y un beso.

Ha sido el propio Dani, concursante de la primera edición de 'Pesadilla en el Paraíso', quien ha compartido con sus seguidores las imágenes y el vídeo del momento. Un post que ha acompañado de una preciosa declaración de amor que deja clara la complicidad de la pareja: "Te encontré sin querer, y logré que te quedaras. Ahora, recordaré este día para siempre… ¡Sí, quiero!".

Unas instantáneas en las que la bailarina y el empresario presumen en primer plano de las alianzas con la que han decidido dar el paso más importante en su relación tras un año de amor.

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La historia de amor marcada de Dani García y Ester Aldave

Afincados en Alicante, Dani García Primo y Ester Aldave han construido una historia de amor a paso firme. Fue hace tan solo unos meses cuando los enamorados celebraban su primer año juntos con un viaje a Italia, inmortalizando la fecha en sus redes con un explícito '+1'.

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Desde que iniciaron su noviazgo, viajar se ha convertido en una constante en la vida de la pareja. A lo largo de este año, han recorrido juntos destinos como Filipinas, Mallorca, Ibiza y Maldivas, antes de embarcarse en esta última aventura rumbo a Sri Lanka, destino que ha sido testigo del 'sí' más importante de sus vidas. ¡Enhorabuena, pareja!