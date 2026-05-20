Críticas a Rosario Matew por el contenido que sube a sus redes sociales

Natalia Sette 20 MAY 2026 - 18:04h.

La exconcursante de 'Supervivientes' sube un 'storie' reflexionando sobre su contenido y sus seguidores se sinceran sobre por qué no les gusta

La pesadilla de Rosario Matew durante su viaje a Los Ángeles

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Rosario Matew se abre como nunca para hablar del lado oculto de dedicarse a las redes sociales. Tras su duro paso por ‘Supervivientes’, la influencer se ha dedicado exclusivamente a la creación de contenido y aunque está muy feliz con esta faceta suya, todo tiene una parte negativa. La joven reacciona a las críticas recibidas por el contenido que publica últimamente.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ recurría a sus ‘stories’ de Instagram para desahogarse de la forma más honesta posible sobre la desconexión que sufre con su propio perfil. “Llevo días subiendo lo necesario y tengo que admitir que me siento muy desconectada de las redes”, comenzaba explicando, visiblemente desanimada. Rosario reconoce que no sabe qué rumbo tomar con respecto a su contenido.

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“Sinceramente tengo una crisis y no sé qué hacer, qué enseñaros, me siento sin ganas de grabar mi día a día”, ha continuado relatando sobre este bajón creativo. Además de su falta de motivación, la de Elche admite que las estadísticas y la baja interacción de sus fans empeoran también su estado de ánimo: “Mi contenido no os está llegando/no os está gustando y eso me embajona bastante. No sé, no pensaba decir nada hasta que se pasara esta racha, pero siento que es mejor ser sincera y contaros lo que pienso antes que desaparecer y ya”.

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La comunidad de la exsuperviviente se ha mostrado de lo más tajante a la hora de explicarle el motivo real de por qué no está gustando ya su contenido, acusándola de haber convertido su perfil en mera publicidad. “A la gente no le interesa ya tu contenido porque todo lo que publicas, tanto en historias como en todo, es PUBLI. Siempre que subes algo es porque nos estás vendiendo algo y eso ya cansa… Literal que todo lo que subes es publicidad, TODO”, le escribía una usuaria.

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Este mensaje acumuló rápidamente varios ‘me gustas’ de otros internautas expresando su conformidad. La polémica se avivaba aún más cuando otros seguidores señalaban su propia contradicción: “Lo gracioso es que dice que hay mucha publi en redes y cierra la cosa subiendo una publi”. Tras esto, queda pendiente de ver si Rosario cambiará ahora el rumbo de sus perfiles y pasará a publicar más contenido orgánico y menos publicidad.