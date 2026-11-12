Alma Bollo, preocupada por sus constantes despistes

Natalia Sette 12 NOV 2026 - 18:14h.

La exconcursante de 'Supervivientes All Stars' ha sido desde siempre muy despistada, sin embargo, lo que le está pasando estos días la ha dejado preocupada

Juan José Peña se sincera sobre cómo se siente al tener que pasar tiempo separado de su hija con Alma Bollo

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Alma Bollo ha sido desde siempre muy despistada, sin embargo, lo que le está pasando estos últimos días la ha dejado verdaderamente preocupada. La que fuera concursante de ‘Supervivientes All Stars’, tras hablar por primera vez de la paternidad de Juan José Peña , se ha sincerado con sus seguidores sobre los episodios de olvido que ha vivido.

La hija de Raquel Bollo ha aparecido en sus redes sociales para compartir con sus seguidores todos los despistes que ha tenido en los últimos días que han hecho que se comience a preocupar al no saber qué le puede estar pasando. “Yo soy una persona muy despistada, hasta un cierto punto, pero llevo tres días en lo que me están pasando cosas que no soy muy normales”, ha comenzado reconociendo.

A continuación, cuenta varios ejemplos para que su comunidad virtual entienda de lo que está hablando. “Por ejemplo, ayer vengo al centro a hacer unos recados, tenía también que recoger unos paquetes y no podía con todo”, ha explicado. Al ver que no le daban las manos pensé en dejarlo todo en el centro de uñas de su suegra al que había ido a pedir cita e ir a por el coche.

Una vez tuviera el coche, pasaría por el centro y cargaría el maletero con todo. Sin embargo, cuando llegó al garaje, cogió el coche y se fue directa para su casa. “A una rotonda de llegar a mi casa, me doy cuenta que no llevo nada encima. No tenía ni la comida”, ha dicho atónita. Tuvo que volver de nuevo al centro para cogerlo todo.

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La cosa no acaba ahí, esa misma tarde sufrió otro despiste. “Esa misma tarde voy a entregar unos paquetes de Vinted y digo, aprovecho y compro agua, pues entregué los paquetes y salí sin el agua”, ha continuado contando. La influencer no entiende cómo es posible que se haya olvidado si era lo único que tenía que hacer.

Una vez más, al llegar a su casa tuvo que volver a salir a por el agua. Para rematar, hoy ha tenido que enfrentarse de nuevo a un olvido: “Hemos estado toda la mañana en el centro y se nos ha hecho tarde, me ha dicho Miguel de comer algo por aquí, me siento en la mesa y cuando llego a casa me doy cuenta de que a las 16:30 tenía que ver un inmueble”.

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No pudo estar ni cinco minutos en su casa y eso no es todo. Cuando llegó al inmueble, se dio cuenta de que se había dejado las llaves en su casa. Alma no da crédito con que en cuestión de dos días se le hayan olvidado tantas cosas. De ahí su preocupación, pues aunque siempre ha sido una persona despistada, nunca le había pasado tan seguido.