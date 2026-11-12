Según recoge la investigación, el rey noruego llamó a un agente del Servicio de Seguridad de la Policía noruega el 4 de agosto de 2024, horas antes del arresto de su hijastro

Novedades sobre el asalto con violencia contra Marius Borg en su casa: de la decisión del rey Haakon a lo que se sabe del sospechoso

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Han salido a la luz nuevos detalles sobre las horas previas a la detención de Marius Borg, hijo de la reina Mette-Marit. Los actuales reyes de Noruega, que entonces eran príncipe herederos, sabían que la Policía tenía previsto arrestar al joven el 4 de agosto de 2024 y que después podía ser juzgado.

La información ha sido publicada por varios medios noruegos que han tenido acceso a una resolución de la Unidad Especial de Investigación y Procesamiento de Asuntos Policiales (Spesialenheten), el organismo encargado de investigar posibles irregularidades dentro de los cuerpos policiales.

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El documento desvela los movimientos y las comunicaciones que se produjeron durante aquel día que marcó un antes y un después en la vida del joven. También revela nuevos datos sobre cómo la noticia de la inminente detención llegó hasta el entorno de la Corona e informa de la decisión que tomaron los soberanos para adelantarse a las autoridades.

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Los detalles

Según recoge la investigación, Haakon llamó a un agente del Servicio de Seguridad de la Policía noruega (PST) a las 15:29 horas del 4 de agosto de 2024.

Durante la conversación, el entonces príncipe heredero le trasladó que "la Policía va a arrestar a Marius" y, a continuación, preguntó si su hijastro podía acudir por su propia voluntad a las dependencias policiales para ponerse a disposición de los agentes en lugar de ser arrestado.

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La petición sorprendió al funcionario que recibió la llamada. De acuerdo con su declaración recogida en la resolución, le llamó la atención que Haakon conociera de antemano una operación policial cuya información se estaba tratando con especial discreción dentro del propio servicio de seguridad.

De hecho, los responsables del PST habían sido cuidadosos para evitar que se difundieran detalles sobre la detención que se estaba preparando.

La respuesta llegó apenas diez minutos después. A las 15:39 horas, el agente volvió a llamar al príncipe heredero para comunicarle que la Policía aceptaba que Marius se presentara voluntariamente y que serían los propios agentes quienes se pondrían en contacto con él para organizarlo.

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Aproximadamente media hora más tarde, a las 16:14 horas, el funcionario recibió la confirmación de que el hijo de Mette-Marit ya había sido detenido.

El arresto de Marius Borg

Todo comenzó a las 12:32 horas, cuando la Policía del distrito de Oslo recibió un aviso sobre un presunto episodio de violencia protagonizado por Marius durante la madrugada anterior contra una expareja.

Poco después, a las 13:04 horas, un agente del PST se puso en contacto con Guri Varpe, responsable de comunicación de la Casa Real, para informarle de que Marius había protagonizado un incidente violento con una antigua pareja. En aquel momento, según la documentación, el funcionario todavía no conocía la decisión de detenerlo.

A las 13:40 horas, la Policía decidió proceder a su arresto. La responsable de comunicación del Palacio trasladó después la información al jefe de la Casa Real, Olav Heian-Engdal, quien pasó a estar al tanto de la gravedad de lo sucedido.

La investigación también recoge que, a las 14:59 horas, el jefe de la Casa Real llamó al entonces príncipe heredero y a Mette-Marit para hablar de la situación y de las posibles consecuencias del incidente. Durante esa conversación se produjo otra comunicación, y tres minutos después de comenzar la llamada, una persona del Ministerio de Justicia se puso en contacto con el responsable de la Casa Real.

La conversación comenzó: "¿Te has enterado?". El jefe de la Casa Real confirmó que estaba al corriente de lo ocurrido. Sin embargo, cuando fue interrogado después por la Unidad Especial, explicó que no recordaba que su interlocutor le hubiera comunicado directamente que Marius iba a ser detenido. Sí reconoció que hablaron de la gravedad del episodio y de que una detención podía ser una de sus posibles consecuencias.

Después de aquella conversación, el responsable de la Casa Real entendió que el arresto probablemente se produciría. Fue entonces cuando se acordó que Haakon llamaría directamente al servicio de seguridad para preguntar si Marius podía presentarse voluntariamente ante la Policía.

Por el momento, se desconoce quién avisó a los monarcas noruegos.