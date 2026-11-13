Natalia Sette 13 NOV 2026 - 12:05h.

Los exparticipantes de 'La isla de las tentaciones' han vivido unos días mágicos en Disneyland Paris, cumpliendo uno de sus sueños

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Almudena Porras y Borja Silva continúan disfrutando de su historia de amor tras dar un giro radical a sus vidas tras su paso por ‘La isla de las tentaciones’. La pareja ha cumplido uno de sus mayores sueños al pasar tres días mágicos en Disneyland París, un viaje muy especial que han documentado al detalle para compartirlo con sus seguidores.

Durante su estancia en el famoso parque temático, los creadores de contenido han recorrido cada rincón inmortalizando el momento con numerosas fotos y vídeos. No han faltado los clásicos complementos de la factoría Disney, luciendo las orejas de Mickey y Minnie Mouse mientras probaban la gastronomía típica del recinto, como unas divertidas pizzas y dulces con la silueta del famoso ratón.

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Aunque tienen claro que ha sido uno de los mejores viajes de su vida, el clima quiso ser un protagonista más de la aventura, ya que el viaje estuvo pasado por agua en varias jornadas. Lejos de tomárselo mal, la pareja lo afrontó con el mejor humor posible: “Te diría que este ha sido mi mejor ‘outfit’. Café en mano, chubasquero puesto y preparada para que la lluvia no nos pare”, bromeaba Almudena luciendo su impermeable rosa con sus orejas.

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Sin duda los dos se lo han pasado como niños. Se han subido en todas las atracciones que han querido y han recorrido cada rincón del parque, alucinando de lo bonita y cuidada que es la decoración. Tras poner el broche de oro a esta escapada de ensueño, Almudena quiso volcar sus sentimientos en una emotiva publicación compartida en su perfil de Instagram.

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“Todavía no me he ido y ya tengo ganas de volver. Siempre había soñado con venir a Disney…”, comenzaba expresando. La influencer reflexionó sobre el bonito camino recorrido junto a su actual pareja desde que sus caminos se cruzaran en República Dominicana: “Lo que nunca imaginé es que la vida me traería hasta aquí de esta manera, compartiéndolo con una persona que hace un tiempo ni siquiera imaginaba que estaría a mi lado”.

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Asimismo, quiso agradecer el cariño recibido durante estos días de desconexión y fantasía en el parque parisino: “Gracias a cada persona que ha formado parte de este viaje, a las personas que he conocido y a las que me he encontrado por aquí. Habéis hecho que estos días sean todavía más bonitos”.

Para despedirse de ese lugar tan mágico, la malagueña resumió su experiencia con el corazón encogido de felicidad: “Ahora entiendo por qué dicen que este es un lugar mágico. Me voy con el corazón llenito, con recuerdos que guardaré siempre y con muchas ganas de volver”.