Almudena Porras reflexiona sobre su vida un año después de su paso por ‘La isla de las tentaciones’

Natalia Sette 04 NOV 2026 - 18:41h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha escrito un extenso y profundo comunicado en el que expresa como se siente un año después del programa

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Ayer, 3 de noviembre, hizo un año que se comenzó a emitir la edición número 9 de ‘La isla de las tentaciones’. Almudena Porras llegó a República Dominicana junto a Darío Linero para poner a prueba su relación de 11 años . Doce meses después, la influencer ha hecho una profunda reflexión sobre cómo ha cambiado su vida tras su paso por el programa.

La malagueña aterrizó en República Dominicana con la intención de saber si su relación con Darío aguantaba la tentación y salir de allí con intención de casarse y formar una familia. Aunque confiaba plenamente en su noviazgo, la exconcursante de ‘Supervivientes’ se llevó uno de los mayores golpes de su vida al ver a su entonces novio besarse con una de las tentadoras, Cristina Castillo.

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Su relación terminó en ese momento y Almudena le dio una oportunidad a Borja, su tentador, con el que sigue hoy en día. Sin duda, su vida ha dado un giro radical en tan solo un año y la andaluza ha querido hablar con sinceridad sobre cómo se siente. “Hoy justo hace un año que mi cara salió por primera vez en Telecinco y qué fuerte se me hace pensar en todo lo que ha pasado desde entonces”, ha comenzado escribiendo.

La carta que escribe está dirigida principalmente para todos sus fans, quienes han estado con ella desde su salto a la fama. “Nunca imaginé que me ibais a conocer en uno de los momentos en los que más vulnerable me he sentido en mi vida. Tampoco imaginé que, a pesar de lo duro que fue para mí, tantas personas os quedaríais al otro lado acompañándome”, ha dicho con el corazón en la mano.

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La influencer agradece la presencia de sus seguidores en su vida, desde aquellos que llevan con ella desde el principio, a aquellos que se han ido uniendo con el paso de los meses. “Han sido meses de muchísimos cambios, de vivir cosas que jamás habría imaginado y también de momentos muy difíciles. Y si os soy sincera, a veces siento que no estoy dando el 100 % de mí por aquí”, se ha sincerado.

Almudena ha pasado de ser administrativa a dedicarse al 100% a las redes sociales gracias a los más de 500.000 seguidores que ha ganado en este último año. Es por ello que todavía le cuesta adaptarse y muchas veces necesita parar y tomarse tiempo para ella. “Me exijo mucho y me frustro cuando las cosas no salen como me gustaría. Pero también intento recordarme que llevo muy poquito tiempo dedicándome a las redes, que todavía estoy aprendiendo. Estoy intentando ir poco a poco, encontrar mi ritmo y disfrutar del camino”, ha dicho con honestidad.

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La creadora de contenido ha dedicado las últimas palabras de su profundo comunicado a sus seguidores y les ha dado las gracias por la paciencia, por aguantarla en sus días buenos y sus días malos, por esperar por ella a que aprenda y por respetar sus momentos de ausencia: “Gracias familia, por no iros, por cada mensaje, por cada palabra bonita y por todo el cariño que me dais. Ojalá pudiera daros un abrazo enorme a cada una”.

Por último, Almudena le ha dado las gracias al programa que ha hecho que esté donde esté hoy en día: “Y gracias a ‘La isla de las tentaciones’ por haberme dado tanto. Siempre estaré súper orgullosa de dónde vengo y de todo lo que esta experiencia ha traído a mi vida”.