Lorena Romera 13 NOV 2026 - 09:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' explica cómo está gestionando el embarazo y presume de avanzado estado de gestación

Sandra Pica anuncia que está embarazada: su primera foto luciendo tripita

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Sandra Pica se ha sincerado en sus últimas publicaciones sobre cómo está llevando el embarazo. La que fuera soltera de 'La isla de las tentaciones' ha reflexionado sobre los cambios y el vértigo de la maternidad mientras muestra su barriguita de embarazada. "Voy viviendo cada etapa como puedo", ha confesado la que fuera pareja de Tom Brusse, que está preparando todo para la llegada de su primera hija, Nina.

A principios de agosto, la influencer anunciaba la feliz noticia de la mano de su pareja, Josep M. Pou -cuya relación hizo pública en marzo de 2023-, desvelando con un emotivo "te esperamos y te queremos, Nina" que esperaban una niña y cuál sería su nombre. Desde entonces, la catalana ha estado haciendo partícipe a su comunidad de cada paso, aunque reconoce que aún le cuesta asumir todo lo que está por venir.

Tras acudir recientemente a un taller de preparación al parto, la creadora de contenido ha admitido que todavía le choca verse inmersa en este nuevo universo: "Todavía se me hace un poco raro verme en este ambiente y ser consciente de todo lo que estoy viviendo. Supongo que, por mucho que sepas que estás embarazada y que tu vida está a punto de cambiar por completo, hay cosas que todavía cuestan asimilar".

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Pese a la ilusión, la que fuera también concursante de 'La casa fuerte' junto al ex de Melyssa Pinto tiene claro que el verdadero clic llegará cuando tenga a la pequeña en su regazo: "Siento que hasta que no tenga a Nina en mis brazos no voy a ser realmente consciente de que voy a ser mamá. De momento, voy viviendo cada etapa como puedo, intentando disfrutarla y haciéndome poco a poco a la idea de todo lo que está por venir".

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Cuenta atrás y puesta a punto para la llegada de Nina

Mientras tanto, la que fuera tentadora de 'La isla de las tentaciones' presume orgullosa de su evolución física dejando al descubierto su tripita y sus curvas premamá. Paralelamente, la cuenta atrás avanza y la puesta a punto para la llegada de la bebé está ya muy encaminada.

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En las últimas semanas, Sandra Pica ha enseñado algunas de sus adquisiciones clave, como la bañera plegable por la que se ha decantado. "Otra cosita más preparada antes de que nazca nuestra princesa. ¡Qué ganas de estrenar su bañerita!", ha celebrado en sus redes, donde ha destacado lo práctica y compacta que resulta para el día a día.

Un paso más que se suma al carrito que ya había escogido a mediados de octubre, una edición especial cuyo mensaje en inglés, 'It’s just a phase. You’ve got this!' ("Es solo una fase. ¡Tú puedes con esto!"), resume a la perfección la filosofía con la que Sandra Pica afronta este nuevo capítulo: "Porque la maternidad está llena de etapas, y aunque algunas sean más difíciles que otras… ¡podemos con todas!", ha escrito la joven.