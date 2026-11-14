El exconcursante de 'Supervivientes All Stars' compaginó su carrera deportiva con sus estudios de ingeniero aeronáutico

La transformación física de Damián Quintero tras sufrir el efecto rebote después de 'Supervivientes'

Compartir







Detrás de cada gran deportista existe una historia de esfuerzo, sacrificio y superación. Pero hay trayectorias que van mucho más allá de las medallas y los títulos. Es el caso de Damián Quintero, exconcursante de 'Supervivientes All Stars', que ha conseguido construir un currículum profesional tan completo como sorprendente. Karateca de élite, medallista olímpico, ingeniero aeronáutico, empresario y conferenciante, el malagueño ha demostrado que el éxito no tiene por qué limitarse a una única disciplina.

El karateca ha compaginado durante años los entrenamientos y las competiciones internacionales con sus estudios universitarios y su trabajo en el sector tecnológico. Una doble vida que exigía una organización casi milimétrica y que terminó convirtiéndose en una de sus grandes señas de identidad. Su nombre quedó grabado en la historia del deporte español cuando conquistó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, celebrados en 2021.

El deportista decidió transformar su experiencia en nuevas oportunidades profesionales. Así nació su proyecto de entrenamiento online, una plataforma desde la que comparte algunos de los métodos de preparación física que lo ayudaron a alcanzar la élite. A esta faceta empresarial se suma su trabajo como conferenciante y consultor y su formación como ingeniero aeronáutico, una profesión que llegó a ejercer mientras competía al máximo nivel.

Su carrera exitosa como karateca

La historia deportiva de Damián Quintero comenzó cuando apenas tenía seis años. Sus padres decidieron apuntarlo a clases de kárate en un pequeño gimnasio de su colegio de Torremolinos. Lo que comenzó como una actividad extraescolar terminó despertando una pasión que nunca desaparecería.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Con el paso de los años comenzó a destacar en las competiciones y encontró su especialidad en el kata, una modalidad del kárate basada en la ejecución de secuencias técnicas que combinan precisión, potencia, equilibrio y concentración. Su progresión lo llevó a trasladarse a Madrid para entrenar en el Centro de Alto Rendimiento y continuar desarrollándose como deportista.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

A los 19 años ya formaba parte de las convocatorias habituales de la selección española absoluta. El punto de inflexión llegó en 2011, cuando volvió a proclamarse campeón de España y recuperó la confianza necesaria para continuar luchando por sus objetivos.

Su palmarés incluye once títulos europeos, tres oros en los Juegos Europeos y más de 125 medallas en categoría absoluta, según recoge su propia plataforma profesional. Finalmente, en Tokio 2020 consiguió la medalla de plata olímpica en kata masculino.

Su plataforma de entrenamiento online de kárate

Después de tantos años compitiendo al máximo nivel, Damián Quintero decidió que todos los conocimientos adquiridos durante su carrera podían convertirse en una oportunidad para ayudar a otros deportistas. Así nació "Damián Quintero Karate Training", su proyecto empresarial de entrenamiento online, desde el que comparte métodos de preparación física especialmente diseñados para mejorar el rendimiento en kata.

Su plataforma ofrece un programa de acondicionamiento físico enfocado en desarrollar capacidades fundamentales como la fuerza, la potencia, la velocidad, la estabilidad y el equilibrio. El programa incluye más de 140 ejercicios, organizados en diferentes áreas de trabajo. Entre ellas destacan la explosividad del tren superior e inferior, el desarrollo de fuerza, el acondicionamiento general y la mejora de las transiciones entre movimientos.

Su faceta como conferenciante

La trayectoria del exconcursante de 'Supervivientes All Stars' no se limita a las competiciones ni a sus proyectos empresariales. El deportista también ha desarrollado una faceta como conferenciante y ponente motivacional, una actividad que le permite compartir las experiencias y aprendizajes acumulados durante su carrera.

Sus charlas giran alrededor de conceptos como la superación personal, el esfuerzo, la resiliencia, la disciplina y la gestión de los objetivos. Pero también abordan cuestiones especialmente relevantes en el mundo empresarial. La importancia del trabajo en equipo, la capacidad de adaptación y la manera de afrontar situaciones de máxima presión.

Sus conferencias están dirigidas tanto a eventos deportivos como a encuentros motivacionales y empresariales, donde su historia funciona como ejemplo de constancia y capacidad de reinvención.

Ingeniero aeronáutico: la profesión que compaginó con el deporte de élite

Probablemente una de las facetas menos conocidas del CV profesional de Damián Quintero sea su formación universitaria. Antes de convertirse en medallista olímpico, el karateca decidió apostar por una carrera académica exigente, Ingeniería Aeronáutica. Durante años compaginó sus estudios con los entrenamientos y las competiciones internacionales, una combinación que exigía una enorme capacidad de organización.

Finalmente, en 2011 consiguió terminar sus estudios de ingeniería, coincidiendo con uno de los momentos de recuperación más importantes de su carrera deportiva. Posteriormente continuó ampliando su formación con un máster especializado en Materiales Compuestos en la Aeronáutica, un área vinculada al desarrollo de materiales utilizados en la industria aeroespacial.

Damián también adquirió experiencia profesional en el ámbito corporativo, trabajando en Atos Spain S.A., mientras continuaba compitiendo al máximo nivel. Decidió solicitar una excedencia profesional temporal para dedicarse plenamente a la alta competición.