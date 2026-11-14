Alba Alonso Feijoo ha creado 'Café con Compañía' inspirada por su madre, que le confesó que se sentía "sola y que no tenía amigas"

La lucha contra la soledad no deseada de las personas mayores: "Basta con mirar alrededor y darse cuenta de que alguien necesita compañía”

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Todo empezó con una conversación. Un día, a Alba Alonso Feijoo, su madre le dijo que se sentía sola, que no tenía amigas. A Alonso Feijoo la cuestión le sorprendió en un primer momento. “Mis hermanas y yo hacemos un montón de cosas con ella”, señala, pero lo que le dijo su madre se quedó con ella. “Lo tuve haciendo runrún en la cabeza un tiempo”, confiesa ahora al otro lado del teléfono. “Llegó un momento en el que caí de la burra”, asegura. De ahí surgió 'Café con Compañía'.

'Café con Compañía' funciona en Vigo como un punto de encuentro, uno que bebe de lo que Alonso Feijoo vio en su madre. Esta es una mujer muy activa, que va a pilates, a canto y a otras actividades. Sin embargo, ir a hacer actividades no implica realmente socializar. “Vas a pilates, lo haces y vuelves”, explica Alonso Feijoo. Puede que en todo ese proceso no hayas tenido una conversación realmente interesante con nadie, que no hayas socializado. “Lo que ella realmente estaba demandando eran sus iguales, sus amigas de su edad con las que salir a tomar café o quedar”.

Alonso Feijoo empezó entonces a “hacer un estudio de campo en la ciudad” y se dio cuenta de que su madre no era la única. “En esas cafeterías en las que yo tomaba café con ella, también otras señoras que estaban tomando su café. Me dije que tenía que haber más señoras en la misma situación”. “Son mujeres de 70 o de 80 años, o de ahí para arriba, que han dedicado toda su vida a su familia o al trabajo, pero muy poco a ellas, a su ocio y sus amistades. Muchas se quedan viudas y de repente es ‘¿qué hago? No conozco a nadie’”, indica.

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El reto estaba en cómo conectarlas. Así surgió la iniciativa: Alonso Feijoo iba a crear un escenario en el que pudiesen conocerse, verse y quizás dar el primer paso para hacer amistades. 'Café con Compañía' es eso: una quedada para señoras de cierta edad en una cafetería, para tomar ese primer café, charlar y romper el hielo. Alonso Feijoo crea un espacio amigable en el que todas las señoras son bienvenidas. “Lo que les falta es ese inicio”, asegura. Una vez que se rompe y echan a hablar, la sociabilidad ya fluye. “Tienen muchas ganas de hablar, de contar”. De hecho, la organizadora confirma que ya ha hecho alguna mesa de reencuentro. “También es verdad que a veces hay señoras que se anotan y luego les da vergüenza en el momento de venir”, señala. Ella les deja claro que lo importante es estar cómoda. Si empieza el encuentro y no lo están, pueden irse. Pero, por lo que cuenta, lo que ocurre es todo lo contrario.

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Las situaciones detrás de todas estas señoras son también diversas. Están las que están ahí para conocer a gente, las que se han mudado a vivir a la ciudad y no conocen a nadie o incluso las que han visto como sus amigas de siempre fallecían. “Son situaciones muy diversas y todas con ganas” de conectar. Las participantes solo tienen que anotarse previamente. En la web del proyecto hay abiertas varias mesas de encuentro para las próximas semanas en alguna cafetería viguesa. Una anfitriona voluntaria se encarga de que la conversación fluya en un primer momento.

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Por el momento, 'Café con Compañía' solo funciona en Vigo, aunque en el tiempo que lleva en marcha ha registrado ya un notable éxito. De hecho, todo su crecimiento fue orgánico. Cuando lo puso en marcha, Alonso Feijoo pensó que quizás tendría que hablar con la prensa local para darlo a conocer. No fue necesario.

Alonso Feijoo está ahora en el proceso de convertirlo en una asociación, porque ha crecido muy rápido. “Va más rápido que yo misma”, explica Alba. En este tiempo, ya le han escrito desde otras ciudades ofreciéndose para repicar la idea, pero la creadora prefiere esperar a tenerlo todo bien organizado para poder abordar esto y complicar un poco más las cosas. También le gustaría diversificar esas quedadas que organiza. Las cafeterías viguesas en las que quedan las han acogido con los brazos abiertos, pero sería interesante hacer otro tipo de actividades, asegura.

Café con Compañía es una actividad para mujeres de alrededor de 70 años y en adelante. Alonso Feijoo confirma que sí le han pedido que organice algo parecido para gente de otras edades y, aunque reconoce que puedes encontrarte con déficit de amistades en otros momentos de la vida, no es de eso lo que va 'Café con Compañía': “Quizás en esos momentos es más fácil generar esas amistares. Cuando eres más mayor, es más complicado”.

La idea gusta tanto a quienes son sus destinatarias como a la gente a nivel general. Su creadora cree que, posiblemente, si nos gusta tanto la iniciativa como sociedad es porque las personas nos vemos reflejadas, ves que es algo que podría pasarte en cualquier punto de tu propio futuro. Y, al final, es probable que cueste reconocer que, en un momento dado, no se tienen tantas amistades como se pensaba que se tendrían. La soledad no deseada es, de hecho, un problema al alza.

“Cuanta más visibilidad le demos a esto, cuanto más lo hablemos, más fácil va a ser abordarlo”. De hecho, Alonso Feijoo hace un paralelismo con lo que les ocurre a algunas mujeres tras el divorcio, que sienten que se han quedado sin círculo social. “Si tu eres capaz de decir, ‘bueno, me quedado sin amigas’, es una manera para que alguien te diga que la he pasado lo mismo” Una vez ahí entiendes que no eres única y que realmente no estás sola, “que hay muchas señoras en esa situación y que todas tienen ganas de hacer cosas, como ir al cine o tomar un café”. Al final, como señala la creadora de eta iniciativa, muchas veces lo que necesitamos es “alguien que se tome un café contigo o con quien hablar el domingo cuando todo está cerrado”.