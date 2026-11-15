Carlos Otero 15 NOV 2026 - 09:00h.

La pareja ha compartido varias publicaciones en redes sociales disfrutado de unos días inolvidables en Manhattan

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Después de un gran bodorrio llega el turno de una Luna de Miel inolvidable. Tras su magnífico “sí quiero” en Cádiz: en el que hubo varios vestidos, prebodas y postbodas, Chari Lojo y Agustín Redondo han puesto rumbo a Nueva York. La exconcursante de 'GH' y el otrora pretendiente de 'MyHyV' han pasado unos días inolvidables en la Gran Manzana.

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Gracias a las redes sociales de la pareja hemos podido disfrutar de la Ciudad de los Rascacielos a través de sus ojos. Los recién casados han disfrutado a tope de esta escapada norteamericana que les ha coincidido con las celebraciones de Halloween que en una ciudad como Nueva York se vive con enorme intensidad.

Deporte, oficios religiosos y excursiones

La aventura americana de Chari y Rubén ha estado repleta de planes. La pareja ha querido exprimir a tope su primer destino como marido y mujer y han aprovechado todas las opciones que les regala la emblemática ciudad. Han ido de compras, se han fotografiado en la cima de los edificios más emblemáticos, han disfrutado de su gastronomía callejera e incluso han hecho una escapada a Washington para conocer la capital política del país.

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Uno de los momentos más sentimentales de la experiencia fue cuando la pareja se desplazó hasta el barrio de Harlem para disfrutar de una misa góspel. La emoción de las cantantes y la pasión religiosa de la comunidad afroamericana embargó de emoción a Chari que publicó un vídeo visiblemente emocionada por la experiencia. “Ha sido el broche de oro perfecto para este viaje y, sobre todo, acompañada de mi marido”, escribía la funcionaria gaditana.

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La pareja de recién casados no ha descuidado sus rutinas deportivas durante su Luna de Miel neoyorkina. Entre las publicaciones americanas de Chari y Agus hay varias en las que se les ve cumpliendo con sus entrenamientos habituales. Eso sí, su deporte marital está cargado de complicidad y romanticismo. “El mejor equipo dentro y fuera del gym”, escribía ella en un vídeo en el que marido y mujer se coordinan haciendo sentadillas y estiramientos.

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Sorprendidos por los elevados precios

Chari y Agustín también han disfrutado de la gastronomía de la gran ciudad aunque con cierta insatisfacción. En una de sus publicaciones la pareja compartía con su comunidad que han tomado “los sándwiches más caros de la historia”. Agustín comentaba bastante contrariado que en los precios finales de los restaurantes había que añadir los impuestos y la propina obligatoria, lo que encarece el resultado final considerablemente.

No es la única sorpresa que se han llevado con los precios norteamericanos. Chari también ha publicado un vídeo en el que sorprendida compartía los precios de algunos productos básicos en Nueva York. La funcionaria de prisiones se ha mostrado totalmente escandalizada con el nivel de vida que se gastan en la ciudad de Carrie Bradshaw.