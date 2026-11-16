Lorena Romera 16 NOV 2026 - 09:00h.

La ganadora de 'Supervivientes' ha respondido muy contundente a los comentarios machistas que ha recibido por posar en topless

Maica Benedicto, sobre los sacrificios que hace por su relación con Juan Faro: "Todo merece la pena"

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Maica Benedicto se ha convertido en el centro de todas las miradas tras compartir una serie de fotografías de un shooting profesional realizado en un establo, junto a un caballo. En las imágenes, posa en topless, luciendo únicamente unos vaqueros y un sombrero vaquero. Una publicación que la ganadora de 'Supervivientes' comparte en Instagram hablando de esa conexión que siente con los caballos desde que es pequeña, pero gran parte de los usuarios de redes no han logrado comprender el mensaje.

Como ella misma ha reconocido, el post desató una oleada de mensajes machistas y reacciones divididas entre sus seguidores. Ante la incomprensión y la toxicidad por parte de algunos usuarios, la que se diera a conocer en 'Gran Hermano' se ha pronunciado para frenar la sexualización del cuerpo de la mujer, defendiendo el valor de su trabajo.

La reflexión de Maica Benedicto ante la polémica

"¿Por qué cada vez que una mujer muestra su cuerpo inmediatamente se interpreta desde la sexualidad? Ayer subí una foto sin camiseta, un shooting profesional organizado con un fotógrafo que se dedica a esto a nivel internacional. Y os ha alarmado tanto que salga sin camiseta que me habéis hecho una serie de comentarios que no entiendo", ha comenzado reflexionando.

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Maica ha querido dejar claro que su intención no es buscar justificaciones, sino abrir un debate necesario sobre la libertad artística y el peso de una mentalidad que considera "retrógrada" para le época en la que vivimos: "Cuando veis a lo mejor este tipo de contenido no significa que quiera enseñar o no. Detrás hay un concepto artístico, un significado, algo más. No hay que pensar así de mal, simplemente abrir un poco la mente".

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A pesar de los comentarios negativos que ha recibido, la televisiva ha restado importancia al hate gracias al apoyo de sus incondicionales: "Gracias a Dios tengo una comunidad superbonita y buena y por cada comentario negativo tengo 50 positivos. Obviamente claro que podéis comentar y nos exponemos a eso, pero siempre desde el respeto, no sé. Sin denigrar, sin hacer comentarios despectivos".