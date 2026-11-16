Noemí Salazar se realiza un retoque estético en el mentón

Natalia Sette 16 NOV 2026 - 17:50h.

La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' acude a su clínica de confianza para realizarse un nuevo retoque estético en la cara

Noemí Salazar visibiliza tener canas y enseña su cabello al natural, sin tintes

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Noemí Salazar se ha realizado un nuevo retoque estético en la cara. Esta vez, la zona intervenida ha sido el mentón y lo ha hecho justo después de regresar de una escapada romántica junto a su marido a Lisboa . La que fuera concursante de ‘GH VIP’ explica el motivo por el que se lo ha realizado y desata un debate en redes.

La protagonista de ‘Los Gipsy Kings’ nunca ha ocultado sus retoques estéticos . A sus 33 años, Noemí se ha realizado una liposucción, tres operaciones en el pecho y varios retoques faciales para disminuir las arrugas y aumentar la luminosidad y vitalidad. Ahora ha sido el turno del mentón y ha acudido a su doctor de confianza para tratarlo.

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“Cuando me quedo callada me sale esta arruga ¿Por qué?”, ha preguntado al médico estético mientras señala su barbilla. Lo que la joven no logra entender es porqué cuando su mentón no está en movimiento le aparecen arrugas y el doctor no tiene ningún reparo en aclararlo. “Estos son los músculos que rodean el mentón, se llaman músculos mentales que se contraen y hacen arruguitas”, le ha explicado.

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Desde la clínica escogida por Noemí, han aclarado cómo se puede mejorar esa parte de la cara: “Podemos mejorar su apariencia con un tratamiento preventivo y personalizado que ayuda a relajar la musculatura y evitar que esas líneas de expresión se marquen cada vez más”.

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Previendo las críticas que va a recibir cuando se publique el video, Noemí ha querido hablar de la edad ideal para hacerse este tipo de retoques. “Hay que prevenir que después me dicen que soy muy joven pero es que hay que hacerlo joven”, ha dicho tajante mientras el doctor asiente dándole la razón.

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La hija de Raquel Salazar no se ha podido quedar más satisfecha con el resultado y así se lo ha hecho ver a la propia clínica en la sección de comentarios. “Sois los mejores”, ha asegurado contenta. No obstante, se ha iniciado un intenso debate entre sus seguidores. Están aquellos que opinan que está guapísima y otros que consideran exagerada la intervención.

“Es súper joven para estar todo el día con el pincha pincha” o “Madre mía por una arruguita” son algunos de los mensajes que le han lanzado a la influencer. Ella, de momento, no se ha manifestado al respecto lo que demuestra una vez más que mientras ella esté contenta, le da igual lo que diga el resto.