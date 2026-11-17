Natalia Sette 17 NOV 2026 - 12:24h.

La creadora de contenido por fin ha abierto las puertas de su nuevo hogar tras meses de intensas reformas

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Alba Díaz por fin ha abierto las puertas de su nuevo hogar tras meses de intensas reformas y decisiones de diseño muy cuidadas. La hija de Vicky Martín Berrocal ha compartido con sus seguidores un esperado ‘house tour' en su perfil de Instagram que refleja a la perfección su estilo personal, apostando por la comodidad, la calidez y una estética muy sofisticada.

La vivienda se distribuye completamente en una sola planta, logrando un ambiente diáfano y muy conectado. Nada más cruzar la puerta de entrada, los invitados se adentran directamente en la zona del salón-comedor, un espacio ideado al detalle donde destaca un impresionante cortinero que recorre toda la pared principal de lado a lado.

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Esta original cortina cumple una doble función estética y práctica: por un lado, que la sala de estar no se perciba tan próxima a la puerta de acceso; por otro, sirve ingeniosamente como puerta corredera para ocultar la cocina. Esta estancia es pequeña pero destaca por una optimización del almacenamiento.

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La encimera está hecha de mármol ‘beige’ que encaja a la perfección con los tonos del resto de la vivienda. Los muebles de almacenamiento son de acero, aportando un toque moderno. Ningún gran electrodoméstico está a la vista, dando una sensación de amplitud y limpieza visual a pesar del tamaño.

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El salón se encuentra claramente separado en dos ambientes principales. Por un lado, la zona de descanso está presidida por un cómodo y vanguardista sofá modular de diseño mullido en tonos camel que está valorado en 2.700 euros, acompañado por una moderna mesa de centro metálica y una gran televisión integrada en un panel de madera oscura con iluminación ambiental.

Justo al lado se sitúa la zona de comedor, equipada con una mesa elegante y estanterías de madera noble dispuestas en la pared de fondo. Aunque inicialmente estaba pensada como una gran librería, Alba ha convertido este rincón una zona dedicada al tocadiscos, donde expone con orgullo su colección de vinilos bajo una suave lámpara colgante de 126€. “De momento me está gustando, le da color”, ha dicho orgullosa.

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Enfrente de esta zona, llama la atención un enorme espejo apoyado a la pared. La influencer quiere enmarcarlo y elevarlos para poner debajo revistas que le gusten, aportando de nuevo color y originalidad.

Al fondo de la vivienda se ubica la zona de descanso. A diferencia de la planta abierta, el dormitorio principal cuenta con una puerta corredera que aporta total privacidad. En su interior se ve una amplia cama con cabecero tapizado y elegantes mesitas de noche iluminadas. Alba ha querido dejar para una segunda parte la explicación en profundidad de esta estancia y el baño.

Para acompañar este esperado ‘house tour’, la creadora de contenido ha escrito unas bonitas palabras poniendo en valor todo el proceso de reforma y decoración. Alba ha dejado claro que ha sido largo pero a la vez muy bonito. Además, reflexiona sobre lo afortunada que se siente de poder tener su propio hogar a los 26 años. “Bienvenidos a mi refugio, tan mío y tan lleno de mí y de toda la gente que ha pasado por aquí que quiero. Espero que os guste tanto como a mí”, ha terminado diciendo.