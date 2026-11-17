Natalia Sette 17 NOV 2026 - 10:00h.

El exparticipante de 'La isla de las tentaciones' cumple 33 años y su novia, Ana López, le hace un increíble regalo

Borja González pide perdón por la cantidad de publicidades en sus redes

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Borja González cumple 33 años rodeado de sus seres queridos. El que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha publicado un tierno mensaje por su cumpleaños con un deseo que involucra a su hijo Luca, de dos años, y además ha enseñado el espectacular regalo que le ha hecho su pareja, Ana López, valorado en casi 2000€.

El ganador de ‘Supervivientes 2025’ ha publicado a través de sus ‘stories’ una tierna instantánea besando a su hijo Luca en la mejilla con un bonito mensaje. “33 vueltas al sol .. antes contaba los años que cumplía. Ahora solo quiero que pasen un poquito más despacio, porque tú también creces”, ha deseado el influencer.

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En marzo hará tres años que su pequeño llegó a sus vidas para cambiarla por completo y llenarla de amor y alegría. Sin duda, tener a su hijo y su familia al lado en un día tan especial para él. “En mi cumpleaños es tan importante el arrocito como la tarta ... pero lo que de verdad lo hace especial es compartirlo con mi gente”, ha escrito sincero sobre una recopilación de imágenes que muestran como lo ha celebrado.

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Tras el festejo, el creador de contenido publicó otra fotografía en sus ‘stories’, esta vez de los regalos que le esperaban en casa. “Ojooo que vienen los regalos, y envuelto en Frozen, como me conoce. Ya pensaba que no me regalaba nada”, ha puesto divertido. En la imagen se observa un sobre rojo, un paquete cuadrado con un envoltorio rosa de frozen y un helado.

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El regalo de su chica era nada más y nada menos que una cámara fotográfica. “DIOSSS la Fujifilm X100VIS. Si alguien de aquí la controla bien, le ruego unas clasecitas”, ha escrito más adelante alucinado enseñando el obsequio a sus seguidores. La cámara tiene un precio de entre 1800€ y 2000€ dependiendo del color y la capacidad de la tarjeta de memoria.

Borja no ha podido quedar más satisfecho con su regalo y Ana muy feliz por haber acertado de lleno. Además, la influencer ha publicado un emotivo video con una recopilación de momentos vividos junto a él durante sus seis años de relación. "No voy a decir que todo lo que hemos vivido ha sido perfecto…", ha comenzado escribiendo para enumerar una por una a todo lo que se ha enfrentado.

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"Pero ahí estás tú, poniendo siempre tu humor, aunque a veces consigas ponerme de los nervios. Y aun así, volvería a pasar por cada una de esas etapas si al final del camino me espera lo que tenemos hoy: despertarnos los tres, nuestras cenas caóticas cada noche, las partidas de pollito inglés después de cenar…", ha escrito con el corazón en la mano. Ana termina su declaración diciendole que lo quiere y deseándole un feliz cumpleaños.